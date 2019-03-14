Сардори Шуъбаи мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовари ШВКД шаҳри Истаравшан Раҳматулло Тӯрахонов ба гумони порагирӣ боздошт шуд.
Тавре ба “Азия-Плюс” як манбаъ аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд хабар дод, Тӯрахонов ҳангоми гирифани пора ба маблағи 2 ҳазор сомонӣ аз шаҳрванд А.П. дастгир шудааст.
“Пештар низ барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ чалб накардан аз ҳамин шаҳрванд дар ҳаҷми 10 ҳазор сомонӣ пора гирифтааст”, - иттилоъ дод манбаъ.
Зимнан зикр гардид, ки нисбати Тӯрахонов мувофиқи моддаи 319, қисми 2 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон (Гирифтани пора) парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот дар ин самт идома дорад.
Дар Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK ва Google Новости бо мо бимонед.
Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
«Искусство – это мастерство». Азербайджанский скульптор Теймур Рустамов представил душанбинцам свои работы
Разрыв во внешней торговле Таджикистана продолжает расти
СРОЧНО: Очередная перестрелка в Ворухе, погиб один человек (ОБНОВЛЕНО)
В Нью-Йорке впервые в этом веке убит босс мафии
КЧС Таджикистана набирает студентов для учебы в российском вузе
В Душанбе перекрывают дороги. Столица готовится к празднику Навруз
Председатель Согда провёл переговоры с губернатором Баткена на месте конфликта
Как будем отмечать Навруз в этом году?
В регионах Таджикистана продолжается тотальное отключение электроэнергии
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста