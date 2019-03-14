Сардори Шуъбаи мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовари ШВКД шаҳри Истаравшан Раҳматулло Тӯрахонов ба гумони порагирӣ боздошт шуд.

13:33 6 сентября, 2017

Боздошти муовини сардори СИЗО-и Истаравшан бо пора

Тавре ба “Азия-Плюс” як манбаъ аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд хабар дод, Тӯрахонов ҳангоми гирифани пора ба маблағи 2 ҳазор сомонӣ аз шаҳрванд А.П. дастгир шудааст.

“Пештар низ барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ чалб накардан аз ҳамин шаҳрванд дар ҳаҷми 10 ҳазор сомонӣ пора гирифтааст”, - иттилоъ дод манбаъ.

Зимнан зикр гардид, ки нисбати Тӯрахонов мувофиқи моддаи 319, қисми 2 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон (Гирифтани пора) парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот дар ин самт идома дорад.

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