13 марта кыргызская сторона против договорённостей начала строительство дороги «Коктош-Аксай-Тамдик», что и стало причиной конфликта в джамоате Ворух, говорится в официальном заявлении Главного управления пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

«Когда жители джамоата Ворух стали протестовать против строительства дороги, с кыргызской стороны стреляли в них из огнестрельного оружия, - сообщается в заявлении. - Кроме этого, силовые структуры Кыргызстана закрыли дорогу «Исфара-Ворух» и взяли в заложники жителей Воруха – пассажиров двух маршруток. Они держали их в пограничном отряде «Аксай». В джамоате Ворух 50-60 человек во главе с председателем джамоата Аксай района Баткен Кыргызстана Эркином Жалчиевым, бросали камнями в сторону жителей джамоата Ворух. В результате 11 человек были отправлены в больницу с тяжёлыми ранениями».

В заявлении о судьбе заложников не сообщается, но жители джамоата Ворух сообщили «АП», что их обменяли на гражданина Кыргызстана.

«Сначала они выпустили женщин и детей. Потом наши пограничники взяли в заложники гражданина Кыргызстана, который продавал муку на территории джамоата. Его и обменяли на заложников. Пассажиров маршруток, при этом не пустили проехать в Ворух. Они поехали в сторону Исфары и сейчас находятся в селе Ходжаи аъло», - сообщил житель джамоата Ворух.

Между тем, информированный источник в администрации джамоата Ворух сообщил, что таджикская сторона никого в заложники не брала.

«Наша сторона никого не брала в заложники. Мы просто передали им гражданина Кыргызстана, чтобы его не избили жители», - сообщил источник.

При этом он подтвердил освобождение заложников, но по его данным их количество было больше.

«Они взяли в заложники 37 пассажиров двух маршруток, 20 пассажиров четырех легковых автомобилей, один КАМАЗ и один Дулан. Дулан остался у них, шофёра выпустили. Единственную машину, которая проехала в сторону Воруха, кыргызская сторона забросили камнями и разбили стёкла», - отметил он.

Он также отметил, что на выезде джамоата Ворух кыргызские пограничники поставили бетонные блоки и не пропускают даже карету скорой помощи, чтобы доставит более 30 раненых в городскую больницу.

Машина, которая проехала в сторону Воруха Фото переслано местными жителями

Также в своем заявление ГУ Погранвойск ГКНБ РТ подтверждает факт смерти 43-летнего Хусейна Хакимова и сообщает, что он погиб от пули охотничьего ружья.

«Хусейн Хакимов был ранен в области сердца и скончался в больнице. От огнестрела пострадали также старший региональный инспектор милиции 46-летний Саидшариф Авеззода, который был ранен в бедро, жители джамоата Рахим Аюбов (ранен в голову) и Максадчон Атамов (получил ранения в ногу). Кроме этого, ранение от удара камнем получил Абдумаджид Муллоджонов», - отмечается в заявлении.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что граждане Кыргызстана подожгли склад товаров Абдумаджида Муллоджонова и мельницу в джамоате Чоркух.

ГУ Погранвойск ГКНБ РТ сообщает, что в настоящее время ситуация на границе стабильная и находится под контролем пограничников двух государств.

«Для стабилизации ситуации делегация таджикской стороны во главе с зампредседателя Согдийской области Баховаддином Баходурзода в махалле Зарафшон города Исфары провели переговоры», - отмечается в заявление.

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