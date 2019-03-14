Компании «МегаФон Таджикистан» и «Samsung Electronics» начинают новую совместную акцию. При покупке смартфонов Samsung моделей Galaxy S10е, Galaxy S10 или Galaxy S10+ абонент оператора получит в подарок пакет мобильного интернет-трафика и бесплатный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам.

Эксклюзивный пакет «Galaxy 10» подключается один раз – в момент покупки смартфона, участвующего в акции. В пакет входят 10 Гб трафика, предоставляемого на максимальной скорости, а также бесплатные социальные сети Facebook, Instagram и мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram сроком на один месяц. Начиная со второго месяца и далее цена подключения такого пакета будет составлять 110 сомони.

«Модели «десятой» линейки Samsung – сами по себе отличный подарок для владельца. Иммерсивный экран с эффектом погружения, возможность снимать фотографии и видео профессионального качества, стопроцентная защита данных – вот лишь некоторые плюсы новых моделей. А бесплатный пакет, который мы дарим покупателям этих смартфонов, позволит с первых же минут использовать мобильный интернет для раскрытия богатого потенциала линейки Galaxy 10», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Более подробно на сайте: http://megafon.tj/aktsii/vse-aktsii/galaxy-10/

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