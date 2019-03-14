Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение, согласно которому очередная – восемнадцатая сессия верхней палаты парламента республики состоится 29 марта.

Сенаторы Таджикистана рассмотрят ранее принятые нижней палатой парламента республики поправки в законы «О борьбе с коррупцией», «Об ответственности родителей в воспитании и обучении детей», «О государственной службе», сообщили «АП» в верхней палате парламента республики.

На сессии в качестве сенатора примет присягу новоизбранный член верхней палаты парламента Таджикистана, глава ГБАО Ёдгор Файзов.

Перед сенаторами о соблюдения законности на территории Таджикистана выступит Генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

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