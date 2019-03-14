В результате стычек, которые произошли 13 марта на исфаринском участке таджикско-кыргызской границы, погиб местный житель – 43-летний педагог из Чоркух Хусейн Хакимов.

По данным источника в администрации мэра Исфары, Хусейн Хакимов погиб от пули, выпущенной с территории сопредельного государства.

«В данном конфликте были ранены пятеро жителей села Ходжа Аъло, джамоата Чоркух Исфары. Из их числа Хусейн Хакимов скончался, еще четверо находятся в центральной больнице Исфары», - сообщил источник.

Погибший Хусейн Хакимов Фото со страницы Хакимова в Facebook

Еще один конфликт накануне произошел между жителями села Точикон джамоата Ворух и кыргызского Ак-Сая, которые обкидали друг друга камнями. Всего, по данным источника, в этом конфликте пострадали более 20 граждан Таджикистана, сообщили «АП» в администрации мэра Исфары.

По словам источника, причиной конфликтов стало возобновление строительства кыргызскими властями дороги на спорной территории. Жители села Точикон требуют прекратить строительство дороги до решения о демаркации границы между странами. Сообщается, что три дня назад началась работа по возобновлению строительства дороги Ак-Сай – Тамдык в объезд анклава Ворух.

Источник «АП» в администрации мэра Исфары отметил, что конфликты возникли в результате провокационных действий кыргызской стороны.

«Ранее после возникновения нескольких конфликтов на данном участке стороны договорились не проводить какие-либо строительные работы на спорных участках двух государств, вопреки этим договоренностям Кыргызстан начал строительство автодороги, что и послужило причиной возникновения новых стычек», - отметил источник.

Как сообщил «АП» сегодня утром по телефону глава поселка Точикон Гафурджон Джураев, ситуация на месте остается напряженной, на месте конфликта сегодня утром собрались свыше 200 граждан Таджикистана и Кыргызстана.

Один конфликт произошел на территории села Точикон Фото переслано местными жителями

«Они хотят строить дорогу в местечке Чакак и далее довести ее до верховья реки Ворух. Таким образом они хотят полностью блокировать джамоат Ворух со всех сторон», - сообщил он.

Жители Исфары обвиняют местные власти в пассивности на переговорах с Кыргызстаном по вопросам спорных участков на границе двух государств. Они возмущаются, что осенью, когда хотели проводить водопроводную линию в селе Точикон, кыргызская сторона не разрешила строительство, хотя линия проходила по таджикской территории.

«В сентябре нам не разрешили провести водопроводную линию, строительство которой финансировало представительство Фонда Ага Хана в Согдийской области. Это линия полностью проходить по территории Таджикистан. Но кыргызская сторона не дала нам его строить, говорили, что это спорная территория. Но теперь они сами начали строить дорогу на спорном участке», - говорят жители села Точикон.

Второй конфликт произошел на территории села Ходжаи аъло Фото переслано местными жителями

Между тем, как сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев, через несколько часов после стычек пограничники двух государств взяли ситуацию под свой контроль.

«Мы воздерживаемся от комментариев, пока не будут выяснены истинные причины возникновения конфликтов», - отметил Улугходжаев.

Представители руководств Согдийской области Таджикистана и Баткентской области Кыргызстана сразу после возникновения конфликтов провели на границе встречи.

Вчера ночью в Исфару прибыл глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сегодня он с утра проводит встречи с населением приграничных населенных пунктов Таджикистана.

Об итогах этих встреч не сообщается.

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