Одной из самых необычных участниц Универсиады - 2019 в Красноярске, которая проходила 2-12 марта, стала Захра Лари — первая фигуристка из ОАЭ, ради которой даже пришлось изменить правила, чтобы она могла выходить на лёд в хиджабе.
Захра — дочь американки и гражданина ОАЭ, родилась в 1995 году. Начала заниматься фигурным катанием в 13 лет. Спорт в жизни Захры появился после просмотра голливудского фильма "Принцессой льда" о девочке, которая бросает учёбу ради фигурного катания.
В сезоне 2011/2012 Захра впервые выступила на международном уровне. За несогласованную деталь костюма судьи сняли ей балл. Вскоре запрет на хиджаб в фигурном катании сняли. Как раз из-за Захры. А в 2017 году компания Nike разработала спортивный хиджаб.
Захра - первая фигуристка из ОАЭ. Благодаря ей в стране появился первый клуб, где занимается уже около 100 человек.
Захра в университете изучает защиту окружающей среды, а её короткая программа на Универсиаде в Красноярске была посвящена глобальному потеплению.
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