Женщины, у которых был лишний вес, поделились своим собственным опытом похудения и рассказали о том, как правильно похудеть без вреда своему здоровью, и за что нужно любить себя.

Оля Эшмурадова, сбросила 12 килограммов

- После того, как я закончила карьеру профессиональной спортсменки, я начала набирать лишний вес. Первое время не обращала на это внимания, пока не заметила, что стала покупать вещи на два размера больше: при росте 1,76 метра стала весить 70 килограммов.

Моё окружение радовалось, они говорили о том, что я приобрела хорошие формы, но мне самой было некомфортно. Я начала бороться с лишним весом: стала заниматься спортом, сидела на изнуряющих диетах, у меня даже обмороки бывали, потому что за день могла выпить только кофе, причем без сахара, в общем, ничего хорошего. Спустя полгода мой вес составил 55-56 килограммов.

Но оказалось, что этот вес не совсем то, что мне нужно; у меня высокий рост и веса мне явно не хватало. Я передумала быть худышкой, стала заниматься спортом для того, чтобы набрать мышечную массу и, конечно же, правильно питалась. И пришла к 58-60 килограммам.

Тогда я и поняла, что худеть надо разумно и грамотно без вреда здоровью и своему физическому состоянию. На своем примере хочу сказать, что главное в процессе похудения – это без сомнений правильное питание, спорт и никаких таблеток. Нужно просто контролировать то, что едите, не нужно ограничивать себя сильно, надо наслаждаться едой, не переедая.

Еще нужно помнить, что вы должны терять больше калорий, чем потребляете. Тогда появится чувство легкости и гармонии с собой. Спортзал стал частью моей жизни: иногда я хожу в зал в 8-9 вечера, если раньше нет времени.

Зебо Нарзуллаева, сбросила 11,5 килограммов

- Я всё время на виду. Мне полагается выглядеть хорошо. Когда на весах цифра зашкалила и появилась страшная отдышка, я решила, что хватит.

Я никогда не была худышкой. Но после последнего набора веса, я весила 117 килограммов. Сейчас я на правильном питании. С третьего января хожу на EMS тренировки. У меня замечательная тренер, которая очень поддерживает и следит за тем, как я живу в новом режиме. За 2 месяца я потеряла 11.5 килограммов.

Я перепробовала почти всё: диеты строгие и не очень, тренировки усиленные и просто йогу; массажи, таблетки. Сейчас же все просто, я считаю количество потребляемых калорий, у меня стоит ограничение на калории, и каждый месяц я постепенно уменьшаю их потребление. Ну и без тренировок никак.

Можно добавить в этот график еще плавание и массаж. Себя надо любить, в конце концов. Ну, и каждый организм уникален, не надо думать, что чья-то диета или метод подойдет или наоборот, что ничего не помогает. Главное найти свой способ.

Если честно, я думала, что не смогу, потому что была сотня безуспешных попыток. Но когда через месяц я залезла в джинсы, из серии «может, когда-нибудь похудею», не только настроение улучшилось, но и уверенность вернулась.

Худеть надо только для себя. Не для кого-то и не ради чего-то. Если вы не любите, то что видите в зеркале, значит надо достигнуть того состояния, когда вы себя полюбите и вам будет комфортно.

Анна-Виктория Косицина, сбросила 15 килограммов

- Начну с того, что заставить меня что-то делать против моей воли - задача непосильная. Стать лучше себя вчерашней я хотела всегда. Я еще в активном процессе, конечная цель близка, и я до нее дойду.

Если похудение раньше было мечтой и не хватало силы воли, то сейчас я достигла того возраста, что мечта превратилась в цель. А цель - она более ясная и четкая. Долю вдохновения мне дала поддержка близких людей, которые начали замечать, что я меняюсь. Я решила, что надо идти дальше, у меня же получается.

С весом не боролась - я с ним договорилась. Настроила себя морально и четко шла к тому, что мне нужно. Любить себя надо в любом весе, но четко понимать, что в первую очередь лишний вес – это проблемы со здоровьем в будущем, после 30 лет похудение дается сложнее ввиду замедления обменных процессов. А так как мне еще нет 30 лет, я решила, что надо пользоваться моментом.

Похудела я на 15 килограммов буквально за полтора месяца. Возможно, кто-то скажет, что это экстремальное похудение и так нельзя. И я с ним соглашусь. Но мой организм воспринял это прекрасно.

За всю жизнь перепробовала много способов, чтобы похудеть. Все-таки, как бы банально это ни звучало, но питаться правильно и активно заниматься спортом – единственный эффективный метод. Но, я неправильно питалась: обедала исключительно белковой пищей, ужин – только кефир. Это очень сложно – изо дня в день есть одно и то же, да еще и выкладываться на тренировках.

Две недели подряд каждый день с утра по полтора часа я проводила на беговой дорожке, была активна в течение дня, вечером меня хватало только на сон. Сейчас немного даю организму прийти в себя – могу позволить что-то запрещенное в первой половине дня, но стабильно три раза в неделю посещаю тренировки.

Вес на самом деле можно вернуть очень быстро, тут расслабляться нельзя.

Сбрасывать вес нелегко, но результаты того стоят: меняется не настроение, меняется жизнь. Во-первых, ты понимаешь, что сделала пользу организму, во-вторых, огромное счастье, когда в магазине ты ищешь не 52 размер, а 46. Это чертовски приятно! А еще здорово, когда в 28 лет ты выглядишь моложе, чем в 23. Рассматривая фотографии прошлых лет, я ужасаюсь на самом деле. Но абсолютно не стесняюсь демонстрировать их окружающим, а просто горжусь собой. Только мне известно, какими силами я шла к себе сегодняшней.

Да, худеть нужно для себя. Но, всегда нужно учитывать, что у каждого человека свое восприятие себя. Я не могу любить себя, когда буду весить, например, в 28 лет 100 килограммов, но некоторые люди абсолютно комфортно себя чувствуют в таком весе.

Похудение – это личное дело каждого. Никто не имеет права указывать, что ему делать. Я придерживаюсь мнения, что природа нас создала в черновом варианте, а корректировки мы вносим сами на протяжении всей жизни. И здорово, когда получается что-то более совершенное.

Парвина Юсупова, сбросила 11 килограммов

- Раньше я весила более 60 килограммов при росте 160 сантиметров. После родов прибавились еще пару килограммов, и я выглядела достаточно пышной. Ходить в фитнес у меня времени не было, потому что три ребёнка, двое учились сразу в нескольких школах. Поэтому каждое утро, прежде чем приготовить завтрак я бегала на площадке стадиона школы, которая находится рядом с нашим домом.

Естественно, это мне никак не помогало. Тогда я решила сесть на диету, отказавших от главных калорийных продуктов: мяса, фастфуда, жареного, второго блюда, десерта и многих других продуктов, чтобы похудеть без вреда организму, но тоже не помогло. А изнурять себя жесткими диетами: половина яблока за день или кофе без сахара - мне не хотелось, потому что я наслышана о последствиях.

Я стала интересоваться этой темой в интернете и нашла то, что искала - сиртуиновая диета, которой пользуются многие звезды, Адель, к примеру. Эта диета длится три недели. В течение этого времени необходимо употреблять продукты, стимулирующие выработку белков сиртуинов – именно они ускоряют процесс сжигания жира и омолаживают организм.

К таким продуктам относятся листовые и зеленые овощи, цитрусовые, ягоды, яблоки, соя, оливки, оливковое масло, красный лук, красное вино и горький шоколад с содержанием какао не менее 85%.

В первую неделю меню состоит исключительно из этих продуктов. Причем полноценная трапеза только одна. Остальные приемы пищи состоят из специальных зеленых коктейлей. В течение двух следующих недель диеты в рацион добавляют небольшое количество животного белка (рыбу, морепродукты, нежирный кефир и творог). Таким образом, я сбросила 11 килограммов: была 66 - стала 55. Худейте правильно и без вреда здоровью.

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