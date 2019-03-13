Издавна в Узбекистане излюбленным блюдом является баранье мясо, приготовленное неординарным образом. И своим мастерством в этом деле сейчас особо блещут только жители Сурхандарьи, откуда мы и приготовили для вас очередную видео-историю.
Говорят, именно здесь баранина намного нежнее и сочнее. Знать этого, конечно, мы точно не можем, но однозначно местное население имеет свой неповторимый рецепт приготовления тандыр-кабоба.
Профессиональный повар может приготовить до 50 кг сочного мяса с нежным ароматом горной арчи.
Как, узнайте сами.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Монологи таджикских женщин, которые сбросили 11, 12 и 15 кг лишнего веса
«Принцесса льда в хиджабе»: она стала самой необычной участницей Универсиады - 2019
Ассоциация операторов мобильной связи Таджикистана проводит переговоры с властями насчет подорожания связи
От Бельгии до Ташкента. Футбольный путь Нуриддина Амриева
Huaxin в Таджикистане предлагают перейти от цемента на производство другой продукции
Что надо знать о переходе на цифровое телевидение
TEDx впервые прошло в горном Хороге с Tcell
Травы на всех не хватает: В Таджикистане предлагают уменьшить численность коров, овец и коз
Соперничество «Худжанда» и «Истиклола» впервые станет международным
Выступили достойно: спортсмены Таджикистана возвращаются с Универсиады-2019
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста