18:49, сегодня Автор: Мухиддин Жабборов, специально для Asia-Plus

Издавна в Узбекистане излюбленным блюдом является баранье мясо, приготовленное неординарным образом. И своим мастерством в этом деле сейчас особо блещут только жители Сурхандарьи, откуда мы и приготовили для вас очередную видео-историю.

Говорят, именно здесь баранина намного нежнее и сочнее. Знать этого, конечно, мы точно не можем, но однозначно местное население имеет свой неповторимый рецепт приготовления тандыр-кабоба.

Профессиональный повар может приготовить до 50 кг сочного мяса с нежным ароматом горной арчи.

Как, узнайте сами.

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