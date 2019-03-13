Свою карьеру в большом футболе он начал в составе душанбинского «Памира», а когда на замену погибшей команды «Пахтакор» клубы советских республик делегировали в Ташкент своих лучших игроков, от нашей страны на помощь узбекистанцам отправился Амриев.

Воспитанник таджикского футбола

Нуриддин с малых лет полюбил футбол, целыми днями гонял мяч с ребятами во дворе. Чуть повзрослев, начал посещать секцию футбола в Душанбе у тренеров Г.Сыроватского и Ю.Карамяна. Его скорость и отличная техника, не юношески зрелая игра не остались незамеченными со стороны опытных специалистов. И вот, в 17 лет Нуриддина Амриева приглашают в юношескую сборную СССР, в составе которой ему предстояло выступить на чемпионате Европы в Бельгии.

Старший тренер юношеской сборной страны Сергей Мосягин в последний раз проверил кандидатов перед серьезным испытанием. На сборах были Хидиатуллин и Глушаков из московского «Спартака», киевлянин Таран и Чанов из донецкого «Шахтёра», Хачатрян («Арарат», Ереван), Саулевич («Карпаты», Львов), Моисеев («Динамо», Москва) и другие футболисты ведущих клубов страны.

В контрольных матчах с командами высшей лиги Амриев забил два мяча. В красной футболке с гербом Советского Союза на груди он вылетел в Брюссель на чемпионат Европы.

Советские юноши выиграли у своих сверстников из Северной Ирландии (1:0), Австрии (4:0), Мальты (6:0) и в полуфинале встретились с удачно выступающими бельгийцами. Сильный ветер внес коррективы в игру. В результате боевая ничья – 1:1. Для выявления победителя были назначены пенальти. Соперник оказался точнее.

Матч за третье место с командой ФРГ советские футболисты провели с блеском, разгромив соперника со счетом 7:2. В этой игре Амриев сумел оформить дубль.

В Душанбе он вернулся бронзовым призером чемпионата Европы.

«Памир» и «Переправа»

В 18 лет Амриева пригласили в лучшую команду Таджикистана - «Памир» (Душанбе), игравшей в первой лиге. Первое время молодому Нуридину, было нелегко. Однако природный талант, умноженный большим трудом, начали давать результаты и в команде мастеров.

В июле 1977 года в Ашхабаде «Памир» встретился с местным «Колхозчи». Душанбинцы несмотря на сильную жару, начали игру на высоком темпе, и вскоре открыли счет. Далее голы сыпались, как из рога изобилия. Успеха добились Салихов, Тарбаев, Макаров, Гесс. В этом матче забил свой первый гол и Нуриддин.

‒ Ну, вот и пробил твой час!‒ торжественно объявил Амриеву тренер «Памира» Иштван Секеч.

За три сезона рядом с блестящими футболистами Эдгаром Гессом, Владимиром Турсуновым и другими, Нуриддин приобрел бесценный опыт.

В 1979 году целая команда молодых игроков «Памира» выступили успешно на всесоюзном турнире «Переправа-78». На этих соревнованиях показали свой высокий потенциал Н.Амриев, С.Манаков, В.Ермолаев, М.Белялов, А.Муродов, В.Сарычев, А.Чередник, А.Юлдашев, В.Дидыч и другие. Каждый из этих футболистов вскоре выросли в настоящего мастера.

Спартакиада дружбы

Летом 1979 года команда «Памир» под руководством главного тренера Марка Туниса и тренера Шарифа Назарова вылетела в Киев для участия в седьмой летней Спартакиаде народов СССР. Зона была трудная. Таджикским футболистам предстояло встретиться со сборными Украины, РСФСР и Узбекистана.

В олимпийской деревне Конча‒Заспе, спортсменов из Средней Азии разместили по соседству. Ребята жили дружно. Тренер «Пахтакора» Тазетдинов сказал в шутку, что уже не различает своих ребят и душанбинцев. В другой раз перед игрой он сказал:

‒ Сегодня мы возьмём себе Турсунова и Гесса, а завтра отдадим «Памиру» Федорова и Ана. Вот и выиграем турнир.

Достойно сражались таджикские футболисты, хотя и уступили более опытным сборным.

Утешительный турнир в Минске «Памир» провел с блеском. Вначале он выиграл у «Алги» (2:1), затем свёл вничью матч с «Араратом» (2:2) и установил рекорд Спартакиады, забив восемь безответных мячей в ворота ашхабадского «Колхозчи». В этом матче Нуриддин Амриев сделал хет‒трик.

С Владимиров Ермолаевым, бывшим игроком "Памир"-а

На помощь «Пахтакору»

11 августа 1979 года случилась одна из самых крупных авиакатастроф. над Днепродзержинском на высоте около 8400 метров столкнулись два авиалайнера. В одном из них находилась команда ташкентского «Пахтакора».

Чтобы возродить «Пахтакор», клубы Советского Союза отправили в Ташкент своих лучших футболистов. Среди них был и Нуриддин Амриев.

Нуриддин вышел на поле в первом матче в Ташкенте с тбилисским «Динамо», выигранном 2:1.

Нуриддин нравился тренеру Иштвану Секечу, знавшего его по «Памиру». С симпатией относились к нему и ташкентцы. Целых пять сезонов провел Амриев в «Пахтакоре». Вернувшись на сезон в «Памир», затем пару лет он провел в составе киевского СКА.

С 1988 года Нуриддин Амриев снова в Ташкенте. Занимался судейством матчей чемпионата Узбекистана, затем начал тренировать детей.

С 1993 года Амриев работает детским тренером в Самаркандском футбольном интернате олимпийского резерва.

Как отмечает сайт «Пахтакора», в годы возрождения «Пахтакора» такие люди, как он, способствовали особому психологическому климату в команде. Но главное, Нуриддин Амриев, занимает особое место в истории команд Ташкента и Душанбе, являясь посланником дружбы между двумя братскими народами.

В подготовке материала использованы данные из воспоминаний бывшего игрока «Памира» Азима Якубова и сайта ФК «Пахтакор».

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