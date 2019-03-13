В связи с переходом российских телеканалов на цифровое вещание, жители Таджикистана задаются вопросом, а смогут ли они теперь смотреть любимые передачи?

С 1 января 2019 года российское телевидение начали переход на цифровое вещание.

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