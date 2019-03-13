Круглогодичные пастбища Таджикистана истощаются и деградируют, и если не принять соответствующие меры, они могут превратиться в безжизненные пустыни.

Об этом предупреждают ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан.

По словам доктора сельскохозяйственных наук Курбонали Партоева, Таджикистану срочно нужно уменьшить пастбищную нагрузку, урегулировать вопрос рационального управления пастбищами.

Ученый отмечает, что сегодня наблюдается чрезмерная концентрация крупного рогатого скота на пастбищах республики.

Согласно данным статистики, в республике во всех категориях хозяйств в 2019 году поголовье крупного рогатого скота составило около 2,4 млн, а мелкого – 5,6 млн. Всего на долю пастбищного животноводства в Таджикистане приходится 3,8 млн. гектаров пастбищ, чего не хватает для выпаса всех животных.

«При рациональном использовании ежегодно нужно дать отдохнуть половине площади пастбищ. При таком раскладе останется 1,9 млн га, а этого не достаточно, чтобы прокормить более 8 млн сельскохозяйственных животных. Этот вопрос очень важен, так как при чрезмерной нагрузке при выпасе кормовые растения выпадают из травостоя и пастбищные угодья теряют хозяйственную ценность», - считает Партоев.

По его мнению, большое количество стад, которое пасется в пастбищах сверх меры, приводят к уничтожению лугов и образованию пустынь.

Иллюстрация Фото ukhtoma.ru

По данным ученых, нерегулируемый рост численности скота и бесплановое использование пастбищ наносит большой ущерб биоразнооразию, уничтожает ценные ресурсы лекрственных растений, становится причиной исчезновения растений-медоносов и, в конце концов, угоражет продовольственной безопасности страны.

Как отметили в Институте ботаники АН РТ, нужно использовать пастбища поочередно, на одном месте нужно пасти скот раз в 3-4 года.

“Сегодня в Таджикистане коммерческие пастбищепользователи на договорной основе нанимают чабанов, которые не соблюдают правила пастбищеоборота, не чередуют выпас и не предоставляют пастбищу отдых, как это положено. В результате. разрушается растительный и почвенный покров, разрушается литогенная основа почвы”, - отмечают в институте.

Поэтому, по расчетам ученых-билогов республики, нужно привести количество животных в соотвествие с нормами, несмотря на то, что республике не хватает животноводческой продукции – мяса и молока для полного удовлетворения потребностей населения.

“Уменьшение поголовья скота можно компенсировать путем развития птицеводства, - говорит Партоев, - Птицам требуется меньше площадей для выпаса и корма”.

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