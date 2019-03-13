Серебряный призер чемпионата Таджикистана по футболу клуб «Худжанд» сегодня сыграл вничью 0:0 с туркменским «Ахалом» и по сумме двух встреч впервые в своей истории вышел в групповой этап Кубка АФК.
Первая встреча, которая прошла неделей раньше в Ашхабаде, завершилась ничейным результатом (1:1).
В итоге, «Худжанд» за счет забитого мяча на чужом поле склонил чашу весов в свою сторону в матче второго отборочного раунда Кубка АФК.
Судя по обзору матча, который вели поклонники «Худжанда» в соцсетях, матч получился очень драматичным и напряженным.
Особенно во втором тайме гости были активнее, но хозяева поля хладнокровно выстояли и добились нужного для себя результата.
После успеха «Худжанда» Таджикистан впервые в своей истории представят два клуба в групповом Кубке АФК.
Чемпион Таджикистана «Истиклол» после неудачи в отборочном раунде Лиги чемпионов автоматически завоевал путевку в основной этап соревнований.
По информации официального сайта АФК, оба таджикских клуба в группе «Д» сыграют с командами «Алтын Асыр» (Туркменистан) и «Дордой» (Кыргызстан).
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