Спортсмены из Таджикистана возвращаются с зимней Универсиады-2019, которая проходила в российском Красноярске.
Сборная Таджикистана на этих соревнованиях состояла из четырёх человек. Несмотря на немногочисленный состав, команда студентов республики смогла выступить достойно. Цвета таджикского триколора защищали Сохибназар Сохибов, Баракатулло Сокиров, Сайфиддини Низомиддин Садолати Ибодулло.
Все они выступили в соревнованиях по горнолыжному спорту: сначала в дисциплине гранд-слалом 7-8 марта, а затем 10-11 марта пробовали свои силы в слоупстайле.
Делегацию таджикских спортсменов возглавлял председатель Ассоциации студенческого спорта Таджикистана Шоди Сафаров, сообщила пресс-служба национального олимпийского комитета Таджикистана/
На Зимней универсиаде, которая проходила 2 – 12 марта в Красноярске, были разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.
В ней приняли участие более 2000 спортсменов из 56 стран мира.
Команда Таджикистана отметила радушный приём в Красноярске, а также выразила благодарность организаторам Универсиады-2019 и руководству республики, которое поддерживает студенческий спорт в стране.
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