В эфире радиостанции популярный таджикский и российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель РФ и РТ, руководитель режиссерской мастерской ВГИКа, академик киноакадемии "Ника", член правления Гильдии кинорежиссеров России Валерий Ахадов раскрыл секреты мастерства, а также поделился своими планами на будущее.
Отвечая на вопросы радиоведущих, Валерий Бакиевич раскрыл секрет – оказывается, он 12 лет спустя, решил снимать 8-серийный фильм «Биохимия», посвященный сложным человеческим отношениям. Кто бы сомневался, ведь психологические картины – «конек» режиссера. «Женщина – моя «поляна», моя психология», - ответил он, когда речь зашла о главном герое, то есть героине фильма.
Еще режиссер рассказал, что у него завтра вечером, в Российском центре науки и культуры состоится творческий вечер, где он подробнее расскажет о себе и своих творческих планах.
Валерий Ахадов приехал в Душанбе в рамках Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова в Республике Таджикистан, приуроченных к 100-летию данного учебного заведения.
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