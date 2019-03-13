В эфире радиостанции популярный таджикский и российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель РФ и РТ, руководитель режиссерской мастерской ВГИКа, академик киноакадемии "Ника", член правления Гильдии кинорежиссеров России Валерий Ахадов раскрыл секреты мастерства, а также поделился своими планами на будущее.

Отвечая на вопросы радиоведущих, Валерий Бакиевич раскрыл секрет – оказывается, он 12 лет спустя, решил снимать 8-серийный фильм «Биохимия», посвященный сложным человеческим отношениям. Кто бы сомневался, ведь психологические картины – «конек» режиссера. «Женщина – моя «поляна», моя психология», - ответил он, когда речь зашла о главном герое, то есть героине фильма.

Еще режиссер рассказал, что у него завтра вечером, в Российском центре науки и культуры состоится творческий вечер, где он подробнее расскажет о себе и своих творческих планах.

Валерий Ахадов приехал в Душанбе в рамках Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова в Республике Таджикистан, приуроченных к 100-летию данного учебного заведения.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.