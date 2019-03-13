В начале недели мэрия столицы сообщила о возведении парка «Истиклолият» с архитектурным комплексом, символизирующим «Независимость и Свободу» в честь 30-летия Государственной независимости РТ на площади 29 гектаров. Этот огромный парк растянется на территории за столичным педагогическим университетом, гостиницей «Авеста» и «Кохи Вахдат».
А мы решили создать интерактивную карту с указанием местоположения всех парков города Душанбе, подготовив для вас короткую информацию о каждом из них с фотографиями.
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