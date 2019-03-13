В Узбекистане узаконили использование технологий искусственного оплодотворения. Об этом говорится в законе «Об охране репродуктивного здоровья граждан», подписанным 11 марта президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. 12 марта документ опубликован в официальной прессе, сообщает CA-NEWS.

Сообщается, что от 10 до 15 процентов женщин и мужчин во всем мире страдают бесплодием.

Ряд исследований в Узбекистане показывают, что от удельный вес замужних женщин, страдающих первичным бесплодием, составляет от 4,9% до 5,3%. Данный закон был разработан с целью обеспечения прав женщин на материнство, отмечает издание.



По данным местных СМИ, в настоящее время в Узбекистане с диагнозом «бесплодие» под наблюдением врачей находятся 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин.

Из-за того, что в Узбекистане искусственное оплодотворение до сих пор не разрешалось законом, узбекские пары, желающие завести ребенка, были вынуждены осуществлять процедуры по искусственному оплодотворению в других странах – Казахстане, Турции, России, Израиле, оставляя в клиниках от $3000 до $15 000.

В Таджикистане ЭКО разрешено законом уже несколько лет

В 2010 году парламентом Таджикистана были внесены поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которые позволили на законном основании проводить операции по искусственному оплодотворению женщин.

В 2013 году Улемы Исламского центра Таджикистана вынесли фетву относительно искусственного оплодотворения для таджикских мусульман.

Согласно фетве, мужчина и женщина, желающие завести ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), должны непременно состоять в браке, заключенном согласно мусульманским традициям - никох. Женщина при этом может использовать сперму только своего мужа, мужу, соответственно, нельзя использовать для оплодотворения яйцеклетку другой женщины, кроме собственной жены.

В случае нарушения правил процедура искусственного зачатия будет считаться греховной. Пара, которая не в состоянии соблюсти эти правила, может усыновить детей.

В 2013 году в Таджикистане на свет появились первые близнецы, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения.

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