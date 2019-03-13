Посольство Японии в Республике Таджикистан объявляет о проведении концерта японской народной музыки в исполнении японской группы «Дэнся» в Душанбе, который состоится в актовом зале Российско-Таджикского (славянского) университета 18 марта с 16:00 до 17:30.

Концерт группы «Дэнся» посвящен празднованию Навруза.

«Дэнся» гастролировала по многим странам мира и впервые представит японскую народную музыку зрителям Таджикистана.

Вход на концерт будет открыт для широкой аудитории, которой будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с японской музыкальной культурой.

Группа исполнит японские народные песни и сыграет на «тайко» (японский барабан), «сямисен» (японский струнный инструмент) и «сякухати» (японская флейта).

Группа состоит из трех музыкантов, и каждый из участников трио также играет соло. Сатоси КАТАНО играет на бамбуковой флейте, Масанори КАЙДЭН мастерски играет на барабанах, в то же время он является замечательным актером, который изображает различных персонажей для зрителей, и Нобуто ЯМАНАКА играет на сямисэне и поет народные песни. «Дэнся» также удивит публику, сыграв несколько известных неяпонских песен с использованием японских музыкальных инструментов.

Концерт японской группы «Денся» также предоставит очередную возможность выразить дружбу между Республикой Таджикистан и Японией, и также позволит всем посетителям насладиться культурой и традициями Японии в приятной атмосфере.

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