В таджикском сегменте интернета запущен первый сайт поставщика запасных частей для любых видов иномарок Koleso.tj. Это торговая онлайн-площадка, где можно заказать и получить запчасти для автомобилей и любой дорожной техники в более 100 миллионов наименований от 3 тысяч производителей мира.

Интернет-магазин Koleso.tj работает на отечественном рынке уже почти год. С самого начала главной целью было предложить автолюбителям самый широкий спектр автомобильных запасных частей и аксессуаров, а развитие интернет-технологий дало возможность максимально упростить и ускорить процесс покупки.

Koleso.tj является представляет продукцию высококачественных брендов — ведущих производителей и поставщиков автокомпонентов. Поставка запасных частей ведётся со всех концов мира. Доставка любых видов запчастей занимает от нескольких часов до нескольких дней. По городу Душанбе она осуществляется совершенно бесплатно, в зависимости от стоимости заказ, по районам республиканского подчинения и областям взымается дополнительная оплата за транспортные расходы.

Несмотря на то, что компания является новой на отечественном рынке, она растёт быстрыми темпами и не стоит на месте. Привлекательность Koleso.tj заключается в том, что в её основе лежат самые современные информационные технологии, собственные программные разработки, аналитическая и статистическая информация по таджикскому рынку, высококвалифицированный коллектив.

Портал запущен на основе изучения опыта других стран - России, Беларуси, Казахстана и многих других, чтобы максимально облегчить процесс онлайн-покупки. И это уже оценили автовладельцы. Начав совсем недавно, Koleso.tj уже планирует полностью охватить все регионы Республики Таджикистан.

Koleso.tj предлагает владельцам автомашин следующие опции:

- Совершенная система онлайн-поиска и заказа автозапчастей;

- Обширный онлайн-каталог автозапчастей для автомобилей европейских, японских и корейских производителей (более 100 миллионов артикулов от 3000 производителей);

- Возможность поиска интересующих деталей различными способами: запрос по VIN коду автомобиля, номеру запчасти, иллюстрированному каталогу;

- Получение максимально полной информации о детали — наличие иллюстрации, технического рисунка, описания, аналогов у различных производителей, применяемости, ценах и сроках поставки;

- Бесплатная консультация от квалифицированных специалистов компании;

- Аналитические статьи, содержащие интересующие автолюбителей вопросы.

Персональное обслуживание

Каждый клиент получает персонального менеджера, который отслеживает всю цепочку от размещения заказа до его получения.

Ответы на все интересующие вопросы клиент может задавать 24/7 по Viber +992989997315 и WhatsApp, либо позвонив на номер +992446104455 и +992989997312.

Кроме того, клиент может открыть персональный аккаунт на сайте и быть на связи с магазином, с возможностью отслеживания статуса его заказа. По расширению истории покупок каждого клиента, будут предоставляться дополнительные скидки.

Зарегистрируйтесь на сайте магазина, совершайте покупки и убедитесь сами.

Сделать покупку вы также можете в офисе компании, который расположен по адресу: город Душанбе, ул. Валаматзаде, дом 8. Через месяц по этому же адресу будет открыт сервисный центр Koleso.tj и магазин для приобретения оперативных запчастей (оригинального производства).

Подробную информацию также можно получить по номеру (+992 44) 610-44-55 или по номерам в мессенджерах, указанных выше.

Ознакомьтесь с видео-инструкцией, как искать артикул запчасти к вашему автомобилю.

А теперь посмотрите инструкцию, как найти эту запчасть через оригинальные каталоги производителей на сайте Koleso.tj.