Суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе директори генералии ширкати сохтмонии ҶДММ “Союз-Сохтмон” М. Додохоновро барои тақаллубкорӣ ба 11 соли зиндон маҳкум намуд.
“Додохонов, аз соли 2017, бо ваъдаи бунёди хона дар маҳаллаи 83-и Душанбе аз 11 шаҳрванд 147 ҳазору 225 доллар ва 167 ҳазору 883 сомонӣ маблағ ситонидааст”,-хабар доданд аз маркази матбуоти Прокуратураи генералӣ.
Гуфта мешавад, ки ӯ ба ваъдаи додааш вафо накарда, маблағҳои бо роҳи фиреб аз сокинон гирифтаашро бо мақсадҳои шахсӣ истифода бурдааст.
Бо қарори суд ӯ ба 11 соли зиндон маҳкум карда шуд. Дар ҳамин ҳол, Додохонов маблағи гирифтаашро баргардонидааст.
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