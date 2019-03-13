Душанбинские энергетики продолжают практику отключения света на отдельных улицах и в микрорайонах города с целью проведения ремонтных работ. Сегодня, 13 марта, большая часть Душанбе останется без электричества: свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В указанное время электричество перестанет поступать на столичные улицы Амиршоева, Умара Хайяма, Зайнаббиби, Рудаки, Х.Хакимзаде, Ахунбабоева, Озод, Луначарского, Темурмалик, Фируз, Мустафа Садик, С.Айни, Мирали, Молодая Гвардия, Борбад, Севастопольская, Ленинградская, Кутузова, Ушакова Абая, Сохили, 40 лет победы, Н.Карабаева, Дехоти, Расулова, Маяковского, Р.Набиева, Нахимова, Ю.Вафо и микрорайоны 46 и 191.
В зависимости от объема ремонта и профилактической работы в некоторых случаях питание будет подключено до указанного времени, заверяют в энергосетях столицы.
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