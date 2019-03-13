Гендиректор столичной строительной компании ООО «Союз-Сохтмон» М. Додохонов приговорен судом столичного района Сино к 11 годам лишения свободы за мошенничество.

"Додохонов, начиная с 2017 года, пообещав гражданам квартиры в строящемся в 83 микрорайоне Душанбе жилом доме, получил у 11 горожан 147 тыс. 225 долларов и 167 тыс. 883 сомони", - сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Он не выполнил свои обещания, а денежные средства обманутых граждан израсходовал для собственных нужд, подчеркивается в сообщении.

Решением суда он был приговорен к 11 годам лишения свободы. При этом он возместил обманутым гражданам все полученные у них деньги.

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