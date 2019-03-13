Администрация Дональда Трампа готовится закрыть 21 международное отделение Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), что может замедлить обработку заявлений на получение ряда виз и разрешений, сообщает Газета.ру со ссылкой на Washington Post.
Газета The Washington Post со ссылкой на внутренний циркуляр директора службы иммиграции и гражданства Фрэнсиса Сиссны уточняет, что администрация хочет перевести эти функции в ведение внутренних офисов Госдепа.
Директор USCIS Фрэнсис Сиссна объявил, что он работает над тем, чтобы передать функции службы, такие как выдача семейных виз, усыновление детей иностранцами и другие, посольствам и консульствам США.
"Я считаю, что таким образом мы сможем лучше использовать наши фонды для поиска путей решения проблем с ответом на заявки (в бюро - ред.) в США и лучше распорядимся существующими ресурсами госдепа", - приводит издание слова Сиссны.
Он заверил, что власти намерены сделать переход настолько гладким, насколько это возможно, для всех сотрудников USCIS, и удостовериться, что те, кто пользуется нашими услугами, смогут продолжать это делать, и функционирование агентства не прервется.
Как правило, офисы облегчают подачу заявлений от потенциальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
Служба иммиграции и гражданства США в начале февраля информировала о решении закрыть свое бюро в Москве 29 марта. Бюро в Афинах возьмет на себя вопросы, связанные с иммиграцией из РФ, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.
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