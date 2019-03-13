Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 12 марта в Ташкенте провел свою первую контрольную игру. Соперником таджикского клуба была команда «Актепа» (Ташкент), которая выступает в Про-лиге Узбекистана.

Встреча, проходившая на ташкентском стадионе «Чигатай», завершилась крупной победой «Истиклола» со счетом 4:0.

Уже к десятой минуте матча душанбинские футболисты усилиями Шахрома Самиева и Комрона Турсунова забили два мяча.

Ударным выдался и второй тайм. Находившийся на просмотре украинский легионер Юрий Саломка забил третий мяч, а после розыгрыша углового другой легионер команды Джалил Кимсанов довел счет до крупного, об этом сообщает пресс-служба «Истиклола».

В конце матча хозяева получила право на одиннадцатиметровый удар, но удар соперника смог парировать Никола Стошич. Свой второй контрольный матч «Истиклол» проведет 15 марта против команды «Сурхан» (Термез). 18 марта чемпион Таджикистана в Ташкенте сыграет с «Динамо» (Самарканд).

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