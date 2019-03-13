Новый председатель Горно-Бадахшанской автономной области обратился к выходцам из ГБАО, проживающим за пределами страны, с просьбой помочь в развитии региона. Его послание распространил в соцсети Фейсбук пресс-секретарь главы ГБАО Голиб Ниятбеков.

Ниже приводим текст самого обращения:

Дорогие земляки, сыновья и дочери Таджикистана – уроженцы Горно–Бадахшанской Автономной области!

Прежде всего, позвольте сердечно поблагодарить Вас за плодотворную работу в деле содействия и поддержки ваших родных, близких и земляков. Ваша самоотверженность и привязанность к родной земле всегда будут достойным примером жизненного оптимизма и нравственных ценностей для многих поколений.

Где бы мы не находились, мы всегда будем помнить о своей малой Родине, связь с которой никогда не исчезнет из сердца каждого из нас, земля, которая нас вырастила и дала нам путевку в жизнь, всегда будет с нами. Нашими земляками, которые сейчас живут за пределами области и страны, делается очень многое для сохранения культурных ценностей, по которым другие страны и народы узнают больше о нашей стране и нашей культуре.

Сегодня в сложный для региона период у Вас есть еще большая возможность оказать содействие родному краю в его развитии и процветании. Сегодня Правительством страны принимаются меры по ускорению социально – экономического развития области, продолжается ремонт и реконструкция автомобильных дорог, ведётся строительство жилых домов и социальных объектов, объявлен тендер на освоение крупных месторождений полезных ископаемых области, которые в свою очередь позволят создать сотни новых рабочих мест.

Тем не менее, область нуждается в поддержке своих детей, тех, кто, находясь за пределами ГБАО, сумел применить свои знания и способности и добиться больших успехов.

Я обращаюсь к Вам, дорогие земляки с просьбой принять активное участие в судьбе области, использовать имеющиеся у вас возможности для процветания и достойного развития наших родных сел, где все мы родились и выросли, поддержки социально-экономических, культурных и образовательных программ, также привлечения в регион дополнительного финансирования.

В настоящее время в стране создаются все условия для реализации своего бизнеса в сферах переработки сырья расположенные на территории ГБАО, развития туризма, транспорта, ремесленничества, бытового обслуживания, создании частных школ, гимназий, медицинских учреждений, детских садов, строительство складов и логистических центров и т.д.

Руководство области готово оказать Вам в этом благородном и очень важном начинании необходимую помощь и поддержку.

Давайте все вместе, где бы мы не находились, трудиться ради процветания и благополучия нашего народа и страны, ради светлого будущего наших детей и внуков и чтобы они в будущем знали, помнили и гордились своими предками и своей Родиной.

С уважением, Председатель ГБАО Ёдгор Файзов

Отклики

Между тем, обращение главы ГБАО вызвало резонанс у интернет-пользователей. Многие из них поддержали его призыв к выходцам Бадахшана, отметив его своевременность.

«Всестороннее поддерживаем инициативы председателя области. Надеемся на добрые намерения и планы уважаемого Ёдгора Файзова», «Обращение председателя области Ёдгора Файзова очень своевременное и достойно признания, мы доверяем председателю», «Светлая голова, удачи, путь трудный долгий, но надо с гордостью пройти, только вместе можно достичь всей цели».

Другой пользователь также считает, что «пришло время нашим землякам, имеющим свой бизнес за рубежом, сделать конкретное вложение своих финансов в развитие различных сфер деятельности области. В обращении конкретно указаны, развитие каких сфер приоритетны на сегодняшний день в области. Надо переходить от слов к делу и конкретно внести свой вклад, создать рабочие места и сделать наш родной край в процветающий регион. А пессимистам хочу сказать, что если не Вы, то дайте другим сделать благие дела во имя будущего нашей Родины!».

Пять месяцев у руля

Ёдгор Файзов 4 марта был единогласно выбран председателем области ГБАО, спустя 5 месяцев после работы в качестве и.о. главы ГБАО.

Ёдгор Файзов был назначен на пост исполняющего обязанности главы ГБАО 1 октября 2018 года. После того, как президент, после поездки в ГБАО, сменил прежнего главу области Шодихона Джамшеда.

В сентябре по итогам своего рабочего визита Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок: 18 сентября он снял с должностей четырех заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала. По поручению президента, с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

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