В конце месяца в Таджикистане может в десять раз подорожать мобильный интернет. Такое решение принято антимонопольной службой. Эта новость взбудоражила все таджикское общество: жители страны даже запустили флешмоб с хештегом #Япротив.
Мы вышли на улицы, чтобы узнать у людей, от чего, в первую очередь, они готовы отказаться в случае повышения цен на интернет.
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