Милицейские рейды, судебное разбирательство и помощница, покончившая с собой, выпив уксус: 20-летняя дочь Гульнары Каримовой представила новые подробности из жизни ее матери, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, пишет 12 марта The Guardian, на который ссылается CA-NEWS.

09:05 6 марта

Гульнару Каримову снова отправили в тюрьму

Дочь Гульнары Иман впервые выступила публично в интервью Guardian. Ее показания дают новое понимание саги о Гульнаре, а также поднимают тревожные вопросы о действиях нынешних узбекских властей, пишет издание.

Иман Каримова также предоставила видеозапись, по-видимому, снятую на прошлой неделе в ташкентской квартире, где ее мать находилась под домашним арестом, на которой запечатлено, как охранники тащат бывшую светскую львицу через дверь. Узбекские власти заявляют, что ее перевели в колонию за нарушение требований домашнего ареста.

Образ растрепанной Каримовой, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не похож на ее жизнь несколько лет назад, когда она снималась в дорогих музыкальных клипах и выпустила собственную линию парфюмерии, организовывала показы мод в Ташкенте, приглашала западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье.

18:26 19 декабря, 2018

Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой

На прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором Гульнара Каримова обвиняется в получении взяток от международных телекоммуникационных компаний в размере 865 млн долларов в обмен на лицензии. Она также была объектом швейцарских и шведских антикоррупционных расследований. В то время, как миллионы узбеков работали на строительных площадках в России, чтобы заработать деньги, чтобы прокормить свои семьи, две дочери Каримова жили роскошно, живя между Узбекистаном и западом, отмечает британское издание.

Иман Каримова сказала, что, когда они приехала в Ташкент на каникулы в начале 2014 года, когда ей было 15 лет, во время учёбы в британской частной школе, люди в черной одежде спустились на веревках на балкон ташкентской квартиры, где она находилась со своей матерью. Друзья, которые были в гостях, были вывезены, мужчины забрали всю электронику и документы.

11:04 21 февраля

Дочь Гульнары Каримовой опубликовала видео с мамой

«Вскоре после этого наши телохранители получили другие инструкции, - сказала Иман. Теперь они стали тюремщиками, а не защитниками. Моя мама пыталась дозвониться до дедушки по телефону, но она не смогла». Гульнара больше никогда не видела своего отца.

Это было начало испытания, которое будет продолжаться в течение нескольких лет. В течение следующих полутора лет Иман и Гульнара жили в особняке за пределами Ташкента вместе с двумя сотрудниками Гульнары. Одна из них, женщина в возрасте 30 лет по имени Валентина, пожаловалась Иман, что ей не разрешили навестить своих детей, и сказала, что ее семье угрожали. Однажды утром Иман увидела, как ее увозят на носилках врачи. Позже семья Валентина рассказала Иман, что женщина от отчаяния выпила уксус и умерла.

09:40 3 октября, 2018

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору суда

Публичного подтверждения того, что случилось с первой дочерью Узбекистана, не было, пока Генпрокуратура Узбекистана не объявили в 2017 году, что она была приговорена к пяти годам домашнего ареста еще в 2015 году.

На самом деле, как рассказала Иман, это «судебное дело» состоялось в доме, где содержались она и Гульнара. Она рассказала, как однажды в августе 2015 года в резиденцию прибыла колонна автомобилей с судьей, прокурорами и назначенным правительством адвокатом, которая так нервничала, что ее трясло. Она сказала, что процесс длился несколько часов и проходил на кухне.

Вскоре после вынесения приговора Иман была переведена в правительственный пансионат под Ташкентом, где она была заперта и изолирована от мира. Время от времени ей приходилось навещать свою мать, чей дом был оборудован металлическими решетками во внутренних коридорах, так что она была ограничена одной комнатой.

12:11 19 января

Бывший муж Гульнары Каримовой претендует на ее миллионы

Позже узбекские власти разрешили ей выезжать, и после нескольких лет утраченного образования, Иман вновь поехала в Лондон. Она и ее брат Ислам Каримов-младший просят узбекские власти освободить их мать. По их словам, у нее серьезные проблемы со здоровьем, ей нужно сделать две операции, но ей не дают доступа к врачам. Ее перевод в тюрьму на прошлой неделе побудил их выступить публично.

26-летний Ислам Каримов-младший признал, что его мать обвиняется в тяжких преступлениях. «Да, она должна предстать перед судом в Швейцарии, да, она должна пройти через правовую систему, но то, что с ней сейчас происходит, - это полное разрушение ее как личности и матери», - сказал он Guardian.

По мнению Ислама Каримова-младшего, новые власти боятся, что Каримова может раскрыть экономические преступления многих нынешних представителей элиты, совершенных в эпоху Каримова. «Так много всего выйдет, и все они связаны», - сказал он.

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.