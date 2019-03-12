23-летний житель джамоата Зархалол города Истаравшан Толиб Ашуркулов приговорен к 18-ти годам лишения свободы за жестокое убийство родной несовершеннолетней сестры - ученицы 11 класса.

11 марта судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение судебного процесса в отношении Толиба Ашуркулова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 104, ч.2 (Убийство заведомо несовершеннолетнего, либо лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РТ и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила «АП» председательствующая на данном процессе судья облсуда Фируза  Ахмадзода.

16:21 26 февраля

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По ее словам, трагедия произошла 28 ноября 2018 года.

Несовершеннолетняя О. А., ученица 11 класса, ушла из дома 27 октября и вернулась только 28 ноября. Все дни ее повсюду искали родные и правоохранительные органы. При возвращении домой, девушка столкнулась с братом, который стал ее ругать за длительное отсутствие. Он даже матери не сообщил, что она вернулась, - рассказала судья.

"Девочка зашла в хлев и пригрозила, что повесится, однако осужденный  не стал этого ждать и сам задушил ее синтетическим мешком из под лука. Далее, чтобы спрятать тело сестры, он отрубил ей голову. В багажнике машины он вывез расчленённое тело и спрятал на территории земель джамоата Зархалол", - отметила она.

Тело девушки обнаружил сосед Ашуркуловых: 11 декабря он приехал на поле селения Обдарра и во время осмотра заметил там тело девушки, а затем сообщил в милицию, сообщила Фируза  Ахмадзода.

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