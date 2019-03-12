23-летний житель джамоата Зархалол города Истаравшан Толиб Ашуркулов приговорен к 18-ти годам лишения свободы за жестокое убийство родной несовершеннолетней сестры - ученицы 11 класса.

11 марта судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение судебного процесса в отношении Толиба Ашуркулова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 104, ч.2 (Убийство заведомо несовершеннолетнего, либо лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РТ и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила «АП» председательствующая на данном процессе судья облсуда Фируза Ахмадзода.

По ее словам, трагедия произошла 28 ноября 2018 года.

Несовершеннолетняя О. А., ученица 11 класса, ушла из дома 27 октября и вернулась только 28 ноября. Все дни ее повсюду искали родные и правоохранительные органы. При возвращении домой, девушка столкнулась с братом, который стал ее ругать за длительное отсутствие. Он даже матери не сообщил, что она вернулась, - рассказала судья.

"Девочка зашла в хлев и пригрозила, что повесится, однако осужденный не стал этого ждать и сам задушил ее синтетическим мешком из под лука. Далее, чтобы спрятать тело сестры, он отрубил ей голову. В багажнике машины он вывез расчленённое тело и спрятал на территории земель джамоата Зархалол", - отметила она.

Тело девушки обнаружил сосед Ашуркуловых: 11 декабря он приехал на поле селения Обдарра и во время осмотра заметил там тело девушки, а затем сообщил в милицию, сообщила Фируза Ахмадзода.

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