Таджикский интернет-провайдер «Истэра» при поддержке ассоциации RIPE NCC запустил в Таджикистане один из 13 корневых DNS-серверов, который обслуживает таджикский и региональный сегмент интернета.

Это начинание стало возможным в рамках Фонда общественных проектов RIPE NCC, созданного для оказания поддержки инновационным и полезным для общества проектам. «Истэра» смогла наглядно продемонстрировать все преимущества проекта по запуску K-root DNS в таджикском сегменте интернет, и RIPE NCC выбрала предложение компании, как одного из лучших региональных проектов.

RIPE NCC — один из пяти региональных интернет-регистраторов, выполняющих распределение интернет-ресурсов и связанную с этим регистрацию и координацию деятельности для глобальной поддержки функционирования интернета. RIPE NCC функционирует как ассоциация локальных интернет-регистраторов (англ. Local Internet Registry, LIR). В роли LIR выступают крупные региональные интернет-провайдеры или телекоммуникационные компании.

В рамках сотрудничества по проекту RIPE NCC и «Истэра» координируют совместные действия, обмениваются операционной информацией и опытом.

Если спросить обычного пользователя, что такое сайт, то он, скорее всего, ответит «mail.ru», «google.com», «facebook.com» и др. В общем смысле этого достаточно – нашёл интересный сайт, сообщил знакомым его адрес (доменное имя).

Доменное имя — символьное имя, служащее для идентификации узлов в сети интернет. Имена представляют в удобной для человека форме информацию об адресах различных ресурсов в интернете. Общее пространство имён интернета функционирует благодаря DNS (англ. Domain Name System) – системе доменных имён — компьютерной распределённой системе для получения информации о доменах.

Каждый DNS-сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

По словам генерального директора ООО «Истэра» Маъруфа Мухаммедова, каждый интернет-провайдер в Таджикистане имеет свой DNS-сервер, который обслуживает клиентов внутри своей сети и взаимодействует с соседними сетями, с которыми имеет прямое соединение.

«Существуют 13 корневых DNS-серверов. Они имеют буквенные обозначения латинского алфавита. Одним из этих 13 DNS-серверов, как раз и является K-root. До запуска K-root в Таджикистане запросы пользователей на местные сайты сначала поступали на заграничные корневые DNS-серверы, самый ближайший из которых находится в России – L-root DNS – для распознавания IP-адреса, и через него перенаправлялись на таджикские сайты. И это занимало определенное время. Теперь идентификация происходит преимущественно посредством корневого сервера K-root DNS внутри страны», - говорит Мухаммедов. То есть, теперь пользователь отправляет свой запрос в интернете непосредственно через таджикский K-root DNS и не зависит от серверов за рубежом.

«Число 13 для количества корневых серверов не выбиралось специально. Это связано с ограничением на размер сообщения в 512 байтов, согласно установленному DNS- стандарту. Все 13 имен корневых серверов вмещаются в отведенные 512 байтов. DNS был зеркалирован с целью повышения отказоустойчивости, в случае если другие будут недоступны», - говорит Мухаммедов.

В чём заключается главное преимущество размещения K-root DNS в Таджикистане?

K-root DNS работает 24/7, без перерыва. Любой его сбой или недоступность приведет к тому, что запросы на преобразование имён в IP-адреса будут обрабатываться дольше, и это повлияет на скорость открытия веб-страниц.

«То есть, во время сбоя таджикского K-root DNS, находясь в Таджикистане, когда вы будете задавать поиск на любой местный сайт, сначала ваш запрос пройдёт по одному из 13 корневых серверов, которые находятся за пределами Таджикистана. В реальности это может увеличить время ожидания обновления страницы до 60 миллисекунд (60 мс – примерное время прохождения пакетов из Душанбе до Москвы и обратно)», - поясняет Мухаммедов.

Приведем простой пример, когда корневой DNS явно необходим. Если на территории Таджикистана пропадает общий интернет, то есть пропадет выход на внешний интернет, запрос на таджикские сайты все равно будет обрабатываться, так как межпровайдерские ресурсы внутри Таджикистана будут доступны, так как теперь корневой DNS находится внутри страны.

Таким образом, наличие этого сервера в Таджикистане напрямую способствует развитию местного контента и содействует улучшению поискового процесса. Реализация этого проекта привела к тому, что наблюдается ускорение работы интернета и повышение его доступности, уменьшение зависимости от внешних узлов DNS и состояния внешних каналов интернета.