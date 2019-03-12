Власти Таджикистана обяжут иностранные компании, которые оказывают электронные услуги на территории республики, платить НДС.

Министерство финансов страны подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, который предполагает регистрацию и налогообложение иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги физическим лицам в Таджикистане, сообщил начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета при правительстве РТ Завкибек Шодиён 12 марта на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, в настоящий момент проект поправок согласуется с соответствующими министерствами и ведомствами, после чего будет отправлен на рассмотрение правительства.

Шодиён отметил, что по действующему Налоговому кодексу, если иностранная компания оказывает электронные услуги на территории республики на сумму более 1 млн сомони, то должна регистрироваться в налоговых органах страны.

«К сожалению, таких компаний пока не зарегистрировано», - сказал он.

Шодиён подчеркнул, что, подготовленные поправки в Налоговый кодекс предоставляют возможность облагать НДС иностранные компании, оказывающие электронные услуги гражданам Таджикистана, но при этом находящиеся за пределами республики.

«Проект предполагает налогообложения именно электронных услуг, а не товаров, так как поступающие к нам товары облагаются налогами при пресечении границы таможенными органами. Иностранным компаниям предоставляет возможность добровольно регистрироваться в налоговых органах Таджикистана и обеспечить оплату НДС за оказываемые физическим лицам в республике услуги», - сказал он.

По словам Шодиёна, иностранные компании будут регистрироваться и предоставлять декларации в электронном виде.

«Не обязательно, чтобы они имели свое представительство в Таджикистане», - сказал он.

Представитель Налогового комитета при этом сказал, что не готовь на данный момент говорить о технических моментах вопроса, отметив, что возможность налогообложения иностранных компаний появится после принятия поправок в Налоговый кодекс.

«Если откажутся от регистрации и оплаты налога, будем действовать в соответствии с законодательством», - добавил он.

Ранее глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода сообщил журналистам, что правительству предлагается внести поправки в законодательство относительно регистрации в налоговых органах иностранных компаний, которые оказывают электронные торговые услуги гражданам страны. К таким компаниям он причислил Google, Apple , Microsoft, Facebook, интернет-площадки Ali Express, Yahoo и другие.

Давлатзода считает, что такие субъекты оказывают гражданам республики определенные услуги, и, соответственно, за счет получаемой от своей деятельности прибыли должны платить налоги.

Он отметил, что такая практика существует во многих странах мира.

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