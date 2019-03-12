Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня встретился с главой миссии МВФ Падамжой Ханделвал.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества правительства Таджикистана и МВФ, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества и подчеркнули, что в течение последних лет инвестиционный климат в Таджикистане намного улучшился.

Было подчеркнуто, что достижение четырех стратегических целей – энергетической независимости, продовольственной безопасности, вывода страны из коммуникационного тупика и индустриализации республики - даст возможность для решения многих социально-экономических проблем государства.

Напомним, в рамках своего визита глава миссии Фонда Падамжа Ханделвал уже встретилась с руководством некоторых министерств и ведомств.

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В частности, 4 марта прошла встреча с руководством Национального банка Таджикистана, в ходе которой председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода выразил надежду на достижение окончательной согласованности в вопросе разработки проекта новой программы поддержки страны.

Тогда Падамжа Ханделвал подчеркнула снижение доли необслуживаемых кредитов в кредитном портфеле, и отметила, что в этом направлении нужно будет еще проделать определенную работу. Она также высказала мнение о необходимости снижения внешних задолженностей, большего привлечения иностранных инвестиций, использования современных монетарных рычагов и развития рынка ценных бумаг.

В начале февраля этого года руководство НБТ сообщило журналистам, что в рамках новой программы Таджикистан рассчитывает получить кредит в размере свыше $220 млн. Средства в рамках трехгодичной программы планируется использовать для поддержки бюджета, поднятия рейтинга страны и в других направлениях, которые в дальнейшем будет способствовать развитию экономики страны.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года.

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