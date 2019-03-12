Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с министерством финансов Таджикистана проводит практический семинар для экспертов в области финансирования и банковского дела, а также открытую лекцию для студентов профильных вузов и молодых специалистов на тему «Формирование и развитие денежного рынка и рынка капитала в Республике Таджикистан».

Мероприятия, направленные на повышение осведомленности экспертов и учащихся и продвижение рынков капитала, пройдут сегодня, 12 марта (Национальная библиотека), а также 13 марта в актовом зале Таджикского государственного финансово-экономического университета.

В работе семинаров примут участие представители Минфина и Нацбанка республики, представитель команды по поддержке использования национальных валют и развитию национальных рынков капитала ЕБРР (Лондон), консультанты ЕБРР, представители Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированного регистратора министерства финансов, Минэкономразвития и торговли, Налогового комитета, а также Госкомимущества.

Фото ЕБРР

В рамках семинаров будут обсуждены вопросы формирования и развития рынка капитала, в частности рынка ценных бумаг в Таджикистане, а также роль частного сектора в этом процессе. Рынок капитала Таджикистана находится на ранней стадии развития, что дает возможность подготовить грамотных специалистов в этой области. Рынок должен стать надежным источником финансирования экономики, способствуя ее финансовой устойчивости и стабильному росту.

Данный проект осуществляется в рамках Инициативы ЕБРР по поддержке использования национальных валют и развитию национальных рынков капитала.

Стратегическая цель Инициативы заключается в повышении в странах операций ЕБРР эффективности и самодостаточности функций финансового посредничества путем более широкого использования национальных валют и развития национальных рынков капитала, что, таким образом, способствует экономическому росту и стабилизации финансового сектора.

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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