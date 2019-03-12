Прокуратура Дарвазского района передала для дальнейшего расследования в следственный отдел УМВД Таджикистана по ГБАО уголовное дело в отношении водителя, по вине которого 29 января на трассе Хорог-Душанбе погибли девять человек, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

Трагедия произошла 29 января, ближе к вечеру на автотрассе Душанбе-Хорог, между кишлаками Джарф и Вишхарв района Дарваз ГБАО.

Тогда водитель автомашины марки «Опель-Астра», житель кишлака Курговад Дарваза 23-летний Арабшо Куканиев, не справился с управлением и опрокинулся в реку Пяндж.

Все пассажиры машины - мужчина, трое женщин и пятеро детей, жители Дарваза - погибли. Водитель выжил.

По сообщению пресс-центра Генпрокуратуры, водитель нарушил правила эксплуатации авто, взяв в салон машины вместо шести пассажиров девять.

В отношении Куканиева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

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