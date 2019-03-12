Ровно шесть лет назад, 12 марта 2013 года руководство Британского музея передало в дар Национальному музею Таджикистана копии шести древних артефактов из коллекции знаменитого «Сокровища Окса».
Что представляют собой эти предметы и есть ли возможность организации в Душанбе выставки всей коллекции?
У двух витрин в отделе древней истории Национального музея Таджикистана посетители задерживаются надолго. Их внимание привлекают шесть уникальных изделий из так называемого «Амударьинского клада» - золотая четырёхугольная пластина, резная серебряная статуэтка, золотой диск для одежды, золотой округлый атрибут одежды, золотая декоративная круглая пластина и несомкнутый браслет с гладким, круглым в сечении обручем, наконечники которого обозначены в виде козлиных голов.
Эти экспонаты (подлинники хранятся в Британском музее в Лондоне) могут поведать весьма любопытную историю.
C берегов Амударьи до Британского музея
История амударьинского клада окутана легендами и похожа на детектив. Древняя коллекция, состоящая из женских украшений, монет, статуэток людей и животных, кувшинов, подвесок, проделала огромный путь через Амударью, несколькими километрами ниже слияния рек Вахша и Пянджа, через горные ущелья и переправы Афганистана в Северную Индию, а оттуда в Лондон.
При этом она переходили из рук в руки то купцов, то вооруженных грабителей и, наконец, собиралась по частям на антикварных рынках.
По свидетельству таджикских историков, Амударьинский клад был обнаружен жителями Кабадианского бекства в 1877 году, вероятнее всего, в развалинах древнего города Тахти-Кувад на берегу Амударьи.
"В 1880 году три купца из Бухары – Вази ад-Дин, Гулям Мухаммад и Шукер Али, следовавшие в Индию за чаем, купили предметы из Амударьинского клада, так как опасались везти с собой деньги, за провоз которых взимался большой налог, - рассказывает Даврон Хасанов, ведущий специалист отдела Древней истории и средневековья Национального музея. - Но на пути из Кабула в Пешавар торговцы были ограблены разбойниками – обычное в те времена происшествие. Узнав об этом, начальник английского пограничного поста капитан Ф. Бартон нагнал грабителей, изъял сокровища и вернул их купцам.
Правда, как полагают исследователи, не все. Возвращенные ценности купцы продали в городе Равалпинди в Северной Индии (современный Пакистан) местным скупщикам-менялам, у которых их, в свою очередь, приобрели руководитель археологической службы в Индии генерал-майор Каннингэм и Огастес Фрэнк".
Позднее, согласно историческим данным, Фрэнк приобрел предметы у Каннингэма и сосредоточил у себя почти все известные вещи из клада. После его смерти коллекция по завещанию Фрэнка были переданы в музеи Лондона.
С 1897 года части из этой коллекции находятся в музее Виктории и Альберта (Лондон) и в Британском музее. Древние греки именовали Амударью Оксом, отсюда название коллекции – «Сокровище Окса».
Клад состоит из почти 200 предметов и более 1500 монет Ахеменидского периода и поздних эпох (IV - II вв. до н. э.). В нем имеются художественно выполненные изделия из золота и серебра – статуэтки, сосуды, браслеты, гривны, перстни, пластины с изображениями людей и животных и многое другое.
"Сегодня Амударьинский клад считается одним из сокровищ Британского музея. «Сокровища Окса» оказались подлинным кладом для ученых разных специальностей – искусствоведов и археологов, иранистов и знатоков эллинистической эпохи, специалистов по семитским языкам и исследователей древней культуры, нумизматов и историков ремесел, палеографов и металловедов", - говорит Даврон Хасанов.
О чем говорят древние сокровища?
В 2010 году Душанбе обратился к Британскому музею с просьбой сделать несколько копий древних артефактов из так называемого «Амударьинского клада». В марте 2013 года Лондон передал в дар Национальному музею Таджикистана копии шести экспонатов этой коллекции.
Что из себя они представляют, нам рассказали руководитель массового и экскурсионного отдела Национального музея Фаридун Кенджаев и сотрудник отдела древней истории музея Фирдавси Абдулхамид.
Одна из копий - серебряная, литая и гравированная, местами позолоченная, статуэтка мужчины, одетого в длинный халат с широкими рукавами. Он держит в левой руке пучок прутьев, а его правая рука опущена вдоль тела.
"Опираясь на особенности верхнего облачения персидского покроя - длинное, в складках, с очень широкими и свободными рукавами, историки относят статуэтку мужчины к началу V века до нашей эры. Одеяние, характерное для высшей персидской знати, и помогло ученым датировать эту вещь. А нанесенные гравировкой на верхнем обруче тиары ступенчатые зубцы позволили определить статуэтку как изображение ахеменидского царя", - рассказали сотрудники музея.
Среди предметов Амударьинского клада, копии которых переданы в Национальный музей Таджикистана, особое место занимает золотая пластина с выполненным на нее изображением мужчины - этнического типа жителя Бактрии – историко-культурной области, располагавшейся по обеим берегам Амударьи от Гиндукуша до Гиссарского хребта. В состав Бактрии входил и юг Таджикистана.
"Можно предположить, что это изображение жреца. Но, на поясе у мужчины висит меч, похожий на скифский меч акинак, а на голове скифский колпак. Значить, так же можно предполагать, что это изображение скифского воина", - считают эксперты.
Следующий экспонат - это золотая пуговица с изображением львиной головы. С тыльной стороны припаяна толстая золотая проволока, образующая петлю для крепления. Этот предмет относят к V в. до н.э. Пуговица служила скорее для застёгивания снаряжения из кожи (например, ремней или сбруи), а не одежды.
Еще один золотой диск - сидящий лев-грифон с поднятой передней левой лапой.
"Лев – образ царственности и воплощение героического начала. В буддизме лев олицетворяет храбрость, благородство и постоянство. Считается, что в одном из своих воплощений Будда имел облик льва. Изображения льва в качестве стража, а также как символ власти, силы были распространены во многих странах древнего Востока", - рассказывает Фаридун Кенджаев.
Интересен и другой золотой предмет - диск с изображением бога Беса. Этот диск, по словам специалистов, располагался на квадратном передке открытой колесницы, запряженной четверкой лошадей.
Следующий экспонат - это несомкнутый браслет с гладким и круглым в сечении обручем; наконечники в виде козлиных голов.
По словам экспертов Национального музея, браслеты с головами грифонов, козлиных голов, являются типичными для придворного стиля Ахеменидского Ирана V—IV вв. до н.э. Браслеты похожей формы можно увидеть на рельефах Персеполя среди предметов, которые посылались в качестве дани. Ксенофонт писал, что браслеты, которые носили на предплечьях, были дарами персидскому двору.
Слияние культур, слияние веков…
Многие вещи из клада были изготовлены мастерами, жившими не только в разные эпохи, но и в разных «мирах».
"В амударьинских сокровищах отражены эстетические представления и эллинов, и древневосточные художественные традиции, а также образы и сюжеты евразийских степей. Но прежде всего «Амударьинский клад» – это сокровище, так как вещи в него отбирались по признаку ценности. Многие из них сделаны из золота и серебра и являются настоящим богатством", - считает Даврон Хасанов.
Версии о том, к кому относился клад, до сих пор вызывают много споров.
"Генерал-майор А. Каннингэм, руководитель археологической службы в Индии, считал, что найденные вещи принадлежали родовитой бактрийской семье, - рассказывает Хасанов. – По его мнению, один из ее представителей в тревожное время войны между Антиохом III и Эвтидемом I был вынужден покинуть дом, захватив с собой все самое ценное. Опасность заставила его спрятать драгоценные вещи и монеты, а вернуться за ними ему уже не пришлось. А вот исследователь Р. Гиршман считал, что где-то на левобережье Амударьи находился храм иранской богини Анахиты. Поэтому он рассматривал амударьинские сокровища как ритуальные приношения верующих. Когда в 329 году до нашей эры к храму подошла армия Александра Македонского, сокровищницу из храма вывезли и зарыли".
Исходя из всех версий, по мнению эксперта, можно заключить следующие: «Амударьинский клад» – это сокровище бактрийских царей, которые наряду со светскими обязанностями исполняли и обязанности верховных жрецов.
"Трудно переоценить значение художественных изделий Амударьинского клада для суждения об искусстве Центральной Азии, что особенно проявляется на фоне наших слабых знаний о других видах художественного творчества этого периода, - говорит историк. - Амударьинский клад в целом - это свидетельство широких связей, существовавших в древности между народами, населявшими территорию Таджикистана, народами Передней Азии, Средиземноморья, и не только их".
Эксперт Британского музея: «Сокровища Окса» не подлежат продаже или передаче
В Таджикистане ранее поднимался вопрос о возвращении Амударьинского клада на родину.
В октябре 2014 года во время визита в Душанбе Джон Симпсон, заведующий отделом восточных экспонатов Британского музея, касаясь этой темы, в интервью «АП», сказал:
"Наш музей хранит «Сокровища Окса» с конца XIX века. На протяжении этих лет коллекция была продемонстрирована миллионам посетителей, как в самой Британии, так и во многих странах мира. Что касается Таджикистана, то представители вашей страны не обращались официально к Британии по вопросу возвращения «Сокровищ Окса». Вместе с тем отмечу, что «Сокровища Окса» являются одним из значимых экспонатов Британского музея, и мы не можем продать или передать эту коллекцию другим странам".
- Возможна ли организация показа подлинных экспонатов в Таджикистане?
- Мы изучим это предложение, если оно поступит от Таджикистана. Но у нас еще не было подобного запроса от вашей страны. Как я отметил, «Сокровища Окса» - одна из важных коллекций нашего музея, и перед тем, как отправить экспонаты в другую страну, мы должны подумать, что мы ответим тем, кто прибывает в Британию, чтобы увидеть их. С другой стороны, доставка таких экспонатов в Таджикистан требует создания специальных условий, чтобы экспонаты не пострадали.
Вместе с тем, Джон Симпсон не исключил возможности изготовления и вручения таджикской стороне еще одной серии копий Амударьинского клада.
- Мы стремимся улучшить сотрудничество между музеями Таджикистана и Британии и верим, что и наши отношения с музеями Таджикистана будут на высшем уровне, - сказал тогда эксперт.
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Да нам8 часов назад
Как смешно!!!! Таджикские и Афганские сокровища вывезены в Британию, и теперь они "такие добрые" дают копии.......ВЕРНИТЕ ВОРЫ ОРИГИНАЛЫ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ!!! ХВАТИТ ДЕРЖАТЬ АЗИАТОВ ЗА ЛОХОВ!!!