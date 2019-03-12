В России впервые по итогам года расходы на рекламу в интернете оказались больше, чем на рекламу на телевидении — 203 млрд руб. против 187 млрд руб. Годовой рост в сегменте интернет-рекламы находится на уровне 22%. Самый сильный спад демонстрирует реклама в печатных изданиях — на 12%.
Интернет вырывается вперед
В 2018 г. на рекламу в различных медиа в России было потрачено почти 469 млрд руб., что на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщает РБК.
При этом объем средств, потраченных на рекламу в интернете, достиг 203 млрд руб., впервые по итогам года оказавшись больше расходов на рекламу на телевидении, которые составили 187 млрд руб. В интернет-сегменте был зафиксирован годовой рост на 22%, в сегменте телевидения — на 9%.
Из указанной суммы на рекламу на основных ТВ-каналах было потрачено 179,7 млрд руб., годовой рост здесь составил 9%. Расходы на рекламу на нишевых каналах выросли на 38% до 7,3 млрд руб.
Напомним, в августе Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) сообщала, что интернет обогнал телевидение по расходам на рекламу по итогам первого полугодия 2018 г. С января по июнь 2018 г. на рекламу в интернете было потрачено 91,5 млрд руб., а на рекламу на ТВ — 91 млрд руб.
По итогам 2017 г. телевидение опережало интернет по объему рекламных бюджетов — 170,9 млрд руб. против 166,3 млрд руб. Исключение составил только третий квартал, когда интернет сумел обогнать телевидение с показателем 41 млрд руб. против 36,2-36,7 млрд руб.
Другие сегменты
На радио-рекламу по итогам 2018 г. было потрачено 16,9 млрд руб — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Объем рекламы в прессе составил 18 млрд руб., что на 12% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом объем рекламы в газетах сократился на 17% до 7,2 млрд руб. Реклама в журналах также демонстрирует спад — на 9% до 10,8 млрд руб.
На рекламу, которую пользователь видит за пределами своего жилища (Out of Home), за год было потрачено 43,8 млрд руб., что на 3% больше прошлогоднего результата.
Из этой суммы 34,9 млрд руб. было израсходовано на наружную рекламу, 2,7 млрд руб. — на рекламу внутри помещений общественного назначения, и 1,1 млрд руб. — на рекламу в кинотеатрах.
Рост в этих сегментах составил 3%, 6% и 7% соответственно. Из всей рекламы Out of Home падение показал только сегмент транзитной рекламы — на 5% до 5,1 млрд руб.
Реклама по типам контента
На видеорекламу в 2018 г. было потрачено 198 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году. Из них 187 млрд руб. приходится на телевизионный сектор, 1 млрд руб. — на кинотеатры, и 10 млрд руб. — на онлайн-видео (stream+VOD), причем в последнем сегменте зафиксирован рост на уровне 21%.
На аудио-рекламу по итогам года было потрачено 17,3 млрд руб. при годовом росте в 1%. Из этой суммы 16,9 млрд руб. приходится на сегмент эфирного радио, еще 0,4 млрд руб. — на цифровое аудио, причем последний сегмент продемонстрировал годовой рост в три раза.
Если говорить о рекламе в изданиях, то в общей сложности расходы на нее составили 32 млрд руб. при годовом спаде в 3%. В печатных изданиях наблюдался спад на 12% до 18 млрд руб., а в цифровых изданиях — рост на 13% до 14 млрд руб.
На рекламу в интернет-сервисах по итогам года было потрачено 178,6 млрд руб., годовой рост составил 22%.
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Омар Хайям10 часов назад
Нам эта новость уже не интересна. Интернет в Таджикистане и до сего дня еле дышал, а после Навруза окончательно сдохнет.