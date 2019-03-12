Олимпийская сборная Таджикистана по футболу завершила недельный учебно-тренировочный сбор в Дубае, где провела два товарищеских матча против своих сверстников из Объединенных Арабских Эмиратов.

В первой встрече, которая прошла в пятницу, 8 марта, олимпийская сборная Таджикистана взяла верх со счетом 1:0, а во втором товарищеском матче хозяева победили с результатом 2:1, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Все три гола в матче были забиты после перерыва. В составе сборной Таджикистана гол на свой счет записал вышедший во втором тайме на замену Тохир Маладустов.

В среду, 13 марта, олимпийская сборная Таджикистана вернется в Душанбе. По прибытию на родину футболисты получат два дня выходных, а 16 марта сборная вылетит в Худжанд, где проведет заключительный учебно-тренировочный сбор в Гулистоне. После завершения этого сбора футболисты 20 марта отправятся в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2020.

В отборочном цикле азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, таджикская олимпийская сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

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