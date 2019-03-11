Сегодня таджикские журналисты отмечают День печати. Именно в этот день 107 лет назад вышла первая таджикская газета «Бухорои Шариф».
Мы решили не уходить далеко в историю, а просто поговорить в этот день с коллегами по душам о том, с какими конкретно сложностями они сталкиваются сегодня, и какая тема далась им крайне сложно на протяжении профессиональной деятельности в стране.
«Возможно, 107 лет назад, когда зарождалась таджикская журналистика, нашим коллегам было легче. Сейчас такое ощущение, что все темы – это запретные темы. Люди не хотят говорить откровенно, даже госчиновники, которые несут ответственность за ту или иную отрасль», - делится журналист Лилия Гайсина.
Профессия журналиста, как отмечают в Freedom Hause, в Таджикистане становится все больше опасной. А «Репортеры без границ» вовсе определили Таджикистану 149 место из 180, обозначив ситуацию со свободой слова в нашей стране «сложной».
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