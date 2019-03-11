Тренер душанбинской школы Джит кун до Собир Мирзоев и его ученики показали, как девушке, которая и вовсе ничего не знает о самообороне, самостоятельно защититься от нападения.

В последние месяцы в Таджикистане очень серьезно обсуждается вопрос домогательств на улицах, и нередко они заканчиваются не только лишь словами. Что делать, если вы повстречали хулигана?

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