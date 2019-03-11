В ночь на 11 марта на двух крупных московских рынках прошли рейды, по итогам которых были задержаны десятки мигрантов.

Полиция Москвы провели проверки в торговом комплексе «Москва» в Люблино и на оптовом рынке «Садовод», сообщает «Интерфакс».

Рейд полиции и миграционной службы начался в три часа ночи 11 марта. По словам источника «Интерфакса», причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, произошедшие в Москве в минувшие выходные. Также он допустил, что на территории рынков могут искать криптовалютные фермы.

По информации телеграм-канала Mash, рейд в ТЦ «Москва» связан с массовой дракой, произошедшей 7 марта с применением ножей и огнестрельного оружия.

На рынке «Садовод», по информации агентства, проходит профилактический рейд.

По сообщению источника, задержанных мигрантов проверяют на причастность к ряду преступлений, а также на соблюдение порядка пребывания в РФ.

По некоторым данным, на рынках “Садовод” и “Люблино” трудятся до 4-5 тысяч таджикских мигрантов.

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