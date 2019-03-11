Отсутствие доллара в пунктах обмена валюты таджикских банков становится обыденным делом. Бизнесу в создавшейся ситуации не остаётся ничего, кроме как обращаться за помощью к «чёрному рынку».

 

Затянувшийся дефицит

Дефицит доллара в банках страны начался в самом начале наступившего года. Тогда успокаивали, что всё образуется после новогодних каникул в России, откуда Таджикистан получает львиную долю валюты. Новогодние праздники давно уже позади, а доллара в таджикских банках как не было, так и нет.

15:21 7 февраля

НБТ объяснил причину дефицита доллара

В обменных пунктах могут предложить клиентам только ту валюту, что получают в свою очередь от других клиентов. «На данный момент мы не располагаем долларом, и не можем сказать, когда именно он будет», - сказали «АП» в «Агроинвестбанке».

В рядом находящемся обменнике филиала «Ориёнбанка» доллары принимают, но не выдают.

В «Казкоммерцбанк Таджикистана» сказали, что приобрести доллар можно только в обменных пунктах этого банка в крупных гостиницах столицы, если, конечно, данная валюта на момент обращение имеется там в наличие.

По-другому купить доллары тоже можно, отстояв большую очередь ранним утром у банка и в небольшом размере - $200 в руки. Понятно, что полученной суммой могут довольствоваться разве что командировочные или те, кто, таким образом, пытается поднакопить валюты. Предпринимателей же, которые занимаются импортом продукции, ситуация никак не может устраивать.

По установленному в банках курсу продажи доллара (9,44 сомони), на приобретение $24 млн. (ежедневная потребность) клиенты тратят в целом более 226 млн. сомони, а на черном рынке (средний курс 9,80) – 235 млн. сомони. Заработок «черного рынка» за счет курсовой разницы ежедневно 9 млн. сомони (около $955 тыс. по банковскому курсу) или 270 млн сомони (около $29 млн) в месяц.

 

«Чёрный рынок» в помощь

Создавшейся на официальном рынке страны обстановкой незамедлительно воспользовались незаконно действующие валютчики, с которыми и налаживают контакты бизнесмены. Здесь доллар стоит 9,80 сомони, тогда как в обменных пунктах банков - 9,44 сомони.

Несмотря на сравнительно высокий курс и риск попасться за уголовное преступление, импортеры вынуждены приобретать валюту на черном рынке, чтобы сохранить свой бизнес.

14:15 3 января

Доллар в Таджикистане опять пропал

Предприниматель, занимающийся завозом различной продукции широкого потребления из Турции, на условиях анонимности сказал, что практически каждый поставщик товаров сегодня имеет своего знакомого валютчика, у которого приобретает доллары.

- Мы понимаем, что это незаконно, и за это могут посадить как валютчика, так и нас, но у нас не остается выбора. Если бы доллары можно было получать на законных основаниях по сравнительно низкому курсу в банках, естественно не было бы никакой нужды рисковать, обращаясь к валютчикам, - отмечает он.

При этом, как ни парадоксально, незаконные менялы пополняют свои валютные запасы именно в банках.

- Насколько мне известно, валютчик, услугами которого я пользуюсь, получает доллары у своих знакомых в одном из банков, - подчеркнул бизнесмен.

 

Объяснения НБТ

В Национальном банке Таджикистана объясняют причину дефицита доллара сильной зависимостью республики от импорта продукции.

В регуляторе отмечают, что практически все товары первой необходимости закупаются за границей, где они оплачиваются валютой.

В НБТ подчеркивают, что кредитным организациям поручено обеспечить валютой в первую очередь поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости.

В январе этого года объём импорта перевалил над экспортом ровно в четыре раза: республика продала продукцию на $65 млн., а получила товаров на сумму $260 млн. Таким образом, отрицательный торговый баланс составил $195 млн.

Ежедневные потребности внутреннего валютного рынка в долларах оцениваются НБТ в $24 млн.

В регуляторе добавили, что банки обеспечивают эти потребности исходя из своих возможностей.

Доллары банкам в основном предоставляются Нацбанком, который получает их в свою очередь за счет обмена поступающих от мигрантов российских рублей.

Дело в том, что мигранты из России отправляют своим семьям в основном российские рубли, и в незначительных объемах – доллары. Банки с 2016 года в соответствии с инструкцией НБТ выдают эти переводы исключительно в сомони. Получаемые рубли передаются Нацбанку, который обменивает их в российских банках на доллары, и возвращает таджикским банкам.

Валютные интервенции регулятором давно уже не проводятся из-за небольшого объема золотовалютных запасов. На начало нынешнего года международные резервы НБТ составляли 4,9 месяцев покрытия импорта. По международным стандартам, допустимый уровень таких резервов должен составлять не более 3 месяцев.

 

Так дефицит или жажда наживы?

Некоторые эксперты полагают, что нехватка доллара в Таджикистане будет происходить до тех пор, пока импорт будет превышать экспорт.

- Необходимо налаживать внутри страны производство хотя бы товаров первой необходимости. А если эти товары будут еще нормального качества, они не только смогут замещать ввозимую в республику импортную продукцию, но и завоевывать внешние рынки. Таким образом, можно снизить отток валюты и даже повысить её приток, если продать часть произведенной продукции на рынках соседних стран, - говорит специалист в области финансов одного из госучреждений.

16:22 17 декабря, 2018

Дефицит торгового баланса Таджикистана приближается к 2 миллиардам долларов

Однако, признает он, такой перспективы в ближайшие годы, по всей видимости, нам не стоит ожидать.

Экономист Солех Хамидов отметил, что нехватки валюты как таковой в республике не было и не существует на данный момент.

- Да, у нас отрицательный торговый баланс, годовой объем которого перевалил за $2 млрд. Но не следует забывать о валюте, которую мы получаем за счет экспорта рабочей силы: сумма переведенных в прошлом году мигрантами денег составила около $3 млрд.,- сказал он.

Дефицит, подчеркнул он, существует при законном обращении к банкам, однако по другим каналам можно получить любую сумму, правда немного по другому курсу.

Хамидов считает, что регулятору необходимо серьезно контролировать процесс обмена валюты в банках, нужно отслеживать каждый полученный банками доллар: будет ли он предложен клиентам посредством окошка обменного пункта или же на черном рынке.

- Наладив эффективную систему контроля операций по обмену валюты в банках, можно будет навсегда забыть о таком понятии как дефицит доллара, - заключил экономист.

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