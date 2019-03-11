Художественный фонд Таджикистана предложил установить демонтированные в последние годы памятники в парке Победы.

По словам Олима Рабиева, руководителя Художественного фонда, памятники, которые были установлены на территории страны и сегодня по разным причинам снесены, являются частицей истории республики и должны быть установлены в каком-нибудь парке.

Парк Победы он считает подходящим местом для этого. Предложение Фонда поддерживает и Минкультуры.

Во времена Советского Союза в Таджикистане было установлено много памятников. В городах и районах страны можно было увидеть десятки монументов вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, других известных исторических, культурных, политических и партийных деятелей, в частности Рудаки, Фирдавси, Авиценны, Садриддина Айни, Бободжона Гафурова, Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Валерина Куйбышева и других.

Различные бюсты советской эпохи хранятся в Худфонде Asia-Plus

После распада Советского Союза некоторые из этих памятников были демонтированы. Первым был разрушен памятник Ленину в городе Душанбе. Он простоял в столице более 30 лет и в 1991 году его снесли. Сегодня никто точно не знает о дальнейшей судьбе и местонахождении этого памятника. На его месте уже много лет стоит памятник основателю национального государства таджиков – Исмоилу Сомони.

Если демонтаж монумента Ленина в 1991 году в Душанбе было обусловлен факторами политическоой нестабильности, то снесение памятников других известных политических и партийных личностей в дальнейшем, было связано с изменением условий и политического курса государства.

Большинство памятников, что были демонтированы за последние годы в Душанбе, в настоящее время находятся в ремонтной мастерской Художественного фонда. В том числе памятник Ленина, который был установлен в одноименном парке вождя, был снесен в 2008 году. На его месте был установлен монумент основоположнику таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки.

Олим Рабиев отметил, что памятник Ленина отремонтирован и если правительство даст разрешение, его могут установить в каком-нибудь парке: "Эти памятники считаются частицей нашей современной истории. Они не подлежат уничтожению, а должны находиться под защитой и сохранены для будущего поколения. Если нет отдельного парка, думаю, что было бы целесообразно все монументы, связанные с историей Советского Союза, установить в парке Победы города Душанбе".

Памятник Ленину, простоявший в парке Ленина Душанбе, был демонтирован в 2008 году Asia-Plus

Во-первых, считает он, это место очень подходящее и во-вторых, парк большой и его территория позволяет установить много памятников.

"Будущее поколение более подробно и наглядно будет знакомиться с историей нашего своетского времени", - говорит он.

В 2014 году первый зампред Коммунистической партии Таджикистана Исмоил Талбаков сообщал, что по всей республике во времена Союза были установлены 66 памятников вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, а уже в 2016 году, по данным Министерства культуры, их осталось чуть более 50-ти.

В некоторых городах и районах республики "ветераны Компартии" в своих домах хранят снесенные памятники Ленина.

Кроме того, в Таджикистане существуют еще много других памятников известных политических и партийных личностей советского времени, достоверное число которых неизвестно. Также неизвестна и судьба многих других демонтированных монументов и бюстов.

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