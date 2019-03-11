Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула начнется 5 апреля
В Душанбе прибыл новый посол США в Таджикистане
В Таджикистане мобильные звонки внутри сети подорожают в 10 раз
В Хабаровске создадут консультационные пункты при школах для детей мигрантов
Душанбинский «Истиклол» проведет в Ташкенте спарринги с узбекскими клубами
Эмомали Рахмон подписал указ о весеннем призыве в армию
Иран для улучшения отношений с Таджикистаном направляет в Душанбе нового посла
Спасатели КЧС спасли в Худжанде женщину от суицида
Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» во второй раз
157 человек из 35 государств погибли при крушении самолета в Эфиопии. Граждан Таджикистана в списке нет