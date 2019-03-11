Новый Чрезвычайный и Полномочный посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм прибыл в Душанбе, сообщает посольство США в РТ. Здесь же размещено приветственное видео дипломата.

Он принял присягу в ранге посла Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан 22 февраля текущего года в Вашингтоне.

Джон Марк Поммершайм был назначен Дональдом Трампом послом в Таджикистан 7 января 2019 года.

До нового назначения Поммершайм занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Казахстане.

Ранее работал в качестве директора Офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, где отвечал за управление полным спектром отношений США с Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Пост посла США в Таджикистане оставался вакантным с лета 2017 года, после ухода с данного поста, Элизабет Миллард. С того времени и по ныне исполняющим обязанности посла США в РТ являлся Кевин Коверт.

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