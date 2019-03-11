Согласно распоряжению Антимонопольной службы Таджикистана, наряду с интернетом и NGN подорожают внутрисетевые звонки мобильных операторов страны.

Новое распоряжение Антимонопольной службы "О тарифах на электрическую связь" подписано 4 марта 2019 года и начинает действовать с 27 марта.

«Тарифы внутрисетевого подключения (звонки внутри сети, - ред. «АП») операторов Республики Таджикистан, за исключением ОАО «Таджиктелеком», установить в размере не менее 10 дирамов за минуту (без прямых налогов)», - говорится в распоряжении.

Как объяснили «АП» в одной из сотовых компаний, звонки внутри сети их компании подорожают в десять раз.

«Если ранее минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоила примерно 1 дирам (от 0,7 дирама до 1,2 дирама у различных операторов ), то теперь они будет стоить не менее 10 дирамов (0,10 сомони без учёта налогов). А с учётом НДС -18% и акциза - 5% - примерно 12,3 дирамов», - сообщили в компании.

По словам источника, у каждого оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри сети, но в связи с этим распоряжением эти тарифы тоже изменятся и подорожают.

Межсетевые звонки также могут стать дороже

Антимонопольная служба своим распоряжением также установила минимальную стоимость одной минуты разговора между абонентами разных операторов.

«Обслуживание местной связи посредством современных технологий, в том числе NGN, за исключением ОАО «Таджиктелеком», установить в размере не менее 0,20 сомони (без прямых налогов)», - сообщается в распоряжении.

Минимальная стоимость минуты разговора между операторами с налогами будет составлять примерно 25 дирамов. Ранее минимальной планки не было.

В настоящее время минута разговора, в зависимости от тарифа и оператора, стоит от 20 дирамов до 60 дирамов.

Источник в одной из сотовых компаний сообщил «АП», что, возможно, операторы поднимут цены на межсетевое общение в связи с этим распоряжением. «Раньше планки на минимальную стоимость минуты разговора между операторами не было», - отметил он.

NGN-связь станет доступной, но дорогой

Согласно распоряжению антимонополии, в Таджикистане подорожает и NGN-связь, за исключением услуги «Таджиктелеком».

Операторы должны установить стоимость за минуту разговора посредством NGN в размере не менее 1 сомони без налогов.

Как объяснили «АП» в одной из сотовых компаний, специальные мессенджеры мобильных операторов Таджикистана такие, как «Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом» тоже считаются NGN.

То есть, разговоры по этим приложениям повысятся в 10 раз – от 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Самый дорогой плохой интернет

Согласно вышеназванному распоряжению, как мы писали ранее, операторы должны будут продавать один мегабайт интернета за не менее 5 дирамов.

В настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони.

С 27 марта он будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% - не менее 63 сомони.

Получается, интернет подорожает в более, чем в два раза.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.