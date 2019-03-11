Специальные консультационные пункты необходимо создать при школах в Хабаровске. Здесь детьи мигрантов смогут адаптироваться и научиться разговаривать по-русски.
Руководитель Ресурсного центра Тихоокеанского государственного университета Елена Кулеш, на которую ссылается ТАСС, отметила, что в регионе увеличивается количество детей, переехавших с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран - в настоящее время их более полутысячи.
"Посещая детские сады и школы, им приходится преодолевать языковой барьер, что далеко не всегда происходит быстро и успешно", - отмечает она.
По словам Кулеш, в этом им помогут специальные консультационные пункты при школах по психолого-логопедическому сопровождению детей плохо говорящих по-русски.
На их базе планируется организовать дополнительное обучение детей русскому языку. Такой проект сейчас рассматривается в правительстве Хабаровского края, сообщает ТАСС.
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