Футбольный клуб «Истиклол» определился со спаррингами на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Согдийской области.
В рамках сборов душанбинский клуб также проведет в Ташкенте четыре контрольных матча с клубами Узбекистана, сообщаеется на сайте клуба.
Первый матч таджикской команды запланирован на 12 марта. Соперником «Истиклола» станет команда «Актепа» (Ташкент).
15 марта «Истиклол» встретится с «Сурханом» (Термез), а 18 марта сыграет с командой «Динамо» (Самарканд).
Имя четвертого соперника «Истиклола» (матч пройдет 21 марта) определится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба столичного клуба.
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