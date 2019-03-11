Иранский дипломат Мохаммедтаки Сабири призвал к более тесным связям с Душанбе, заявив, что он будет использовать любую возможность для расширения отношений Ирана с Таджикистаном, передает Tehran Times.

Заявление прозвучало в минувшее воскресенье на встрече Сабери со спикером Маджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Спикер парламента согласен с необходимостью расширения связей с Таджикистаном в различных областях, в частности экономике, пишет издание.

«Таджикистан является дружественной страной, с которой мы имеем общую историю и язык», - сказал Лариджани.

Он добавил, что две страны поддерживают тесные отношения в разных областях, и эту атмосферу следует использовать для устранения некоторых недоразумений.

Отметим, что Мохаммедтаки Сабири сменил на посту посла Ирана в Таджикистане Худжаттулло Фагони, который проработал на этой должности более четырех лет.

Между тем, таджикские эксперты ожидают, что потепление таджикско-иранских отношений наступит уже в этом году.

«Надеюсь, уже в этом году наступит потепление отношений, после возможного назначения новых послов», - заявил заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Парвиз Мухаммадзода в начале февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Отношения между двумя странами окончательно охладели в 2016 году, после того как Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

Однако спад торгово-экономических связей между двумя странами начался еще за пару лет до этого.

Согласно официальным статистическим данным Таджикистана, за последние пять лет объем таджикско-иранского двустороннего товарооборота сократился в три раза: с почти $295 млн в 2013 году до $97 млн в 2018 году.

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