Спасательному отряду быстрого реагирования по Согдийской области удалось спасти 32-летнюю  жительницу Б.Гафуровского района Согдийской области.

12:18 11 августа, 2018

Спасатели КЧС спасли мужчину от совершения суицида

Женщина пыталась свести счеты с жизнью, выбросившись с моста в реку Сырдарья. Инцидент произошел на территории города Худжанд утром 9  марта.

Причины, побудившие женщину на этот роковой шаг, выясняют правоохранительные органы, которым была передана молодая женщина, сообщает пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.

«Подобные случаи происходят не впервые. И стоит добавить, что благодаря оперативной и слаженной работе спасателей, удается спасти жизни людей от рокового шага. Но, жизнь одна – и ей надо дорожить, поэтому КЧС обращается к жителям с просьбой следить за родными и близкими, которым порой просто не хватает внимания, уделять внимания им, чтобы они не совершали рокового шага», - отметила Юсуфи.

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