Известный российский исполнитель Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019". Песня нызвается «Scream», а написали ее Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.
После публикации на YouTube клип набрал более двух миллионов просмотров.
Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении» во второй раз. В 2016 году он занял на конкурсе третье место. Тогда песню Песню YOU ARE THE ONLY ONE также написал Филипп Киркоров в соавторстве с Контопулосом.
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