Известный российский исполнитель Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019". Песня нызвается «Scream», а написали ее Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.

После публикации на YouTube клип набрал более двух миллионов просмотров.

Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении» во второй раз. В 2016 году он занял на конкурсе третье место. Тогда песню Песню YOU ARE THE ONLY ONE также написал Филипп Киркоров в соавторстве с Контопулосом.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.