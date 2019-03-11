Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт.

На борту находилось 157 человек, в том числе 8 членов экипажа - граждане Эфиопии. Все они погибли. 11 марта объявлено в Эфиопии днем национального траура.

Лайнер выполнял рейс ET302 в кенийскую столицу Найроби. Через шесть минут после вылета (около 8:44 по местному времени) самолет пропал с радаров и разбился в районе Бишофту, в нескольких десятках километров к западу от столицы Эфиопии, пишет Медуза.

Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт. После этого связь с самолетом пропала: это произошло через шесть минут после взлета.

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая трех россиян, сообюает ТАСС. Всего в списках погибших числятся граждане 35-ти государств, пишет издание.

Как сообщили в авиакомпании, погибли:

18 граждан Канады,

32 гражданина Кении,

девять - Эфиопии,

восемь - Италии,

восемь - Китая,

восемь - США,

семь - Великобритании,

семь - Франции,

шесть - Египта,

пять - Германии,

четыре - Индии,

четыре - Словакии,

трое - Австрии,

трое - Швеции,

двое - Марокко,

двое - Испании,

двое - Израиля,

один - Бельгии,

один - Джибути,

двое - Польши,

один - Сербия,

один - Норвегии,

один - Ирландии,

один - Индонезии,

один - Йемена,

один - Уганды,

один - Судана,

один - Руанды,

один - Сомали,

один - Того,

один - Мозамбика,

один - Саудовской Аравии,

один - Непала,

один - Нигерии.

По меньшей мере 19 сотрудников организаций, связанных с ООН, стали жертвами крушения. При этом ранее сообщалось, что один пассажир рейса был с паспортом всемирной организации.

Депутат парламента Словакии Антон Грнка в результате трагедии потерял жену и двух детей. В числе погибших также известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства Сицилии Себастьяно Туза.

Официальные причины катастрофы пока не названы. По сообщениям очевидцев, на месте крушения самолета начался сильный пожар, причем пожарные команды прибыли туда спустя три часа после катастрофы.

Медуза отмечает, что это уже не первая за последние месяцы катастрофа с участием той же модели Boeing. 29 октября 2018 года разбился Boeing 737 MAX-8, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Лайнер упал в Яванское море, все находившиеся на борту 189 человек погибли.

После катастрофы The Wall Street Journal писал, что компания Boeing скрыла от перевозчиков, что новые самолеты в некоторых условиях могут срываться в пике. После крушения Ethiopian Airlines в Boeing заявили, что «внимательно следят за ситуацией».

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