Впервые в Таджикистане газета «Азия-Плюс» в прошлом году запустила новый продукт - газета с дополненной реальностью, которая даёт возможность листать фотографии на странице и смотреть видео прямо с бумаги.

В Государственном драматическом театре имени А. Лахути сегодня в 16:00 состоится торжественное собрание с участием представителей средств массовой информации и ветеранов журналистики.

На собрании состоится церемония награждения журналистов, некоторым из которых Минкультуры и Союз журналистов Таджикистана вручат премию имени Лахути, а также нагрудные знаки «Отличник печати» и «Отличник культуры», сообщил АП» председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода.

Журналистов страны поздравят члены правительства страны, представители исполнительного аппарата главы государства, министерств и ведомств республики.

День таджикской печати берёт своё начало с 1912 года. Именно в том году, по утверждению исследователей отечественной журналистики, была издана первая газета на таджикском языке — «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»).

Согласно сообщению Минкультуры Таджикистана, сегодня в стране издаются порядка 600 газет и журналов, из которых 363 являются общественными и 237 из них частными.

Из десяти зарегистрированных информационных агентств девять агентств являются неправительственными. Ныне в стране функционируют 10 государственных телеканалов, 10 государственных радиоканалов, 16 местных телеканалов и 7 частных радиоканалов.

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