В Государственном драматическом театре имени А. Лахути сегодня в 16:00 состоится торжественное собрание с участием представителей средств массовой информации и ветеранов журналистики.
На собрании состоится церемония награждения журналистов, некоторым из которых Минкультуры и Союз журналистов Таджикистана вручат премию имени Лахути, а также нагрудные знаки «Отличник печати» и «Отличник культуры», сообщил АП» председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода.
Журналистов страны поздравят члены правительства страны, представители исполнительного аппарата главы государства, министерств и ведомств республики.
День таджикской печати берёт своё начало с 1912 года. Именно в том году, по утверждению исследователей отечественной журналистики, была издана первая газета на таджикском языке — «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»).
Согласно сообщению Минкультуры Таджикистана, сегодня в стране издаются порядка 600 газет и журналов, из которых 363 являются общественными и 237 из них частными.
Из десяти зарегистрированных информационных агентств девять агентств являются неправительственными. Ныне в стране функционируют 10 государственных телеканалов, 10 государственных радиоканалов, 16 местных телеканалов и 7 частных радиоканалов.
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