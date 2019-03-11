В Государственном драматическом театре имени А. Лахути сегодня в 16:00 состоится  торжественное собрание с участием представителей средств массовой информации и ветеранов журналистики.

На собрании состоится церемония награждения журналистов, некоторым из которых Минкультуры и Союз журналистов Таджикистана вручат премию имени Лахути, а также нагрудные знаки «Отличник печати» и «Отличник культуры», сообщил АП» председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода.

13:09 18 декабря, 2018

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Журналистов страны поздравят члены правительства страны, представители исполнительного аппарата главы государства, министерств и ведомств республики.

День таджикской печати берёт своё начало с 1912 года. Именно в том году, по утверждению исследователей отечественной журналистики, была издана первая газета на таджикском языке — «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»).

Согласно сообщению Минкультуры Таджикистана, сегодня в  стране издаются порядка 600 газет и журналов, из которых 363 являются общественными и 237 из них частными.

Из десяти зарегистрированных информационных агентств девять агентств являются неправительственными. Ныне в стране функционируют 10 государственных телеканалов, 10 государственных радиоканалов, 16 местных телеканалов и 7 частных радиоканалов. 

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